Viele Unternehmen mussten aufgrund der Corona-Pandemie ihre jährliche Weihnachtsfeier absagen. Dennoch möchten einige Firmen eine Weihnachtsaktion im kleinen Kreis im Büro umsetzen. Dafür ist das Gans to go-Menü genau das Richtige. Die Küchenchefs der Flemings Hotels liefern das Gansl schon tranchiert ins Büro, inklusive steril verpacktem Geschirr, Besteck und Servietten. Auch die Abholung der Utensilien am nächsten Tag ist im Lieferservice bereits inklusive. Somit hat niemand einen großen Aufwand, sondern alle können das festliche Gänseessen bequem genießen. Das Menü ist für jeweils fünf Personen für 149 Euro und eine einmaligen Lieferpauschale von 49 Euro erhältlich. Selbstverständlich lässt sich das Menü auch individuell anpassen beziehungsweise erweitern. So stehen vier verschiedene Vorspeisen zur Wahl, vom gebeizten Limonen-Lachs mit Taboulé bis zum Feldsalat mit Kartoffel-Dressing und marinierten Austernpilzen. Als süßen Abschluss gibt es entweder American-Cheese-Cream im Glas oder Marillen-Pina-Colada. Eine Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken steht ebenfalls zur Verfügung. Wer das Gansl nicht selbst servieren und Getränke nachschenken möchte, der engagiert die Service Spezialisten der Flemings Hotels für eine gelungene Feier.