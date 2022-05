Abgesehen von seinen landschaftlichen Highlights, seinen modernen Citys und alten Welterbe-Städten besticht Malaysia auch durch seinen bunten Mix aus Religionen und Ethnien.

Malaysia war in seiner Geschichte stets den verschiedensten kulturellen Einflüssen ausgesetzt, vor allem durch seine zentrale und strategisch wichtige Lage. Auf der malaiischen Halbinsel grenzt es im Norden an Thailand und im Süden an den Stadtstaat Singapur.

Der zweite Teil des Landes liegt etwas weiter östlich auf der Insel Borneo, die sich Malaysia wiederum mit Indonesien und dem kleinen Sultanat Brunei teilt. Über Jahrhunderte hinweg haben Chinesen, Inder und Europäer das Leben der malaiischen Bevölkerung mitgeprägt und das Land zu dem gemacht, was es heute ist.

Bequeme Anreise

Eine Reise in das faszinierende Land beginnt man am besten in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Perfekt angebunden ist die Metropole mit den täglichen Flügen von Turkish Airlines. Ab Wien geht’s drei bis vier Mal täglich nach Istanbul, der Abendflug bietet sich hier für eine ideale Connection an. Den kurzen, nächtlichen Zwischenstopp am hypdermodernen Airport nutzt man für Shopping oder einen Drink, bevor es dann weitergeht nach Malaysia.

Auch ab Salzburg bietet Turkish Airlines eine tägliche Anbindung nach Istanbul, davon sind vier pro Woche Abendflüge. Tickets in der Economy Class gibt’s ab ca. 650€, ab rund 2.400€ genießt man den ultimativen Flug-Komfort in der Business Class. Ein eigener Koch an Bord sorgt hier für kulinarische Highlights.

Kuala Lumpur ist übrigens nur eine von über 200 Destinationen, die Turkish Airlines derzeit anfliegt. www.turkishairlines.com

High-Tech City

Mit ihren 452 Metern sind sie zwar nur mehr auf Platz 19 der höchsten Gebäude der Welt, jedoch sind sie nach wie vor die höchsten Zwillingstürme weltweit. Und damit sind die Petronas Towers eindeutig die bekannteste Sehenswürdigkeit in Kuala Lumpur. Zu den weiteren Highlights zählen der Königspalast, die gewaltige Kuala Lumpur Moschee und das National Monument. Mindestens ebenso spannend wie Geschichte und Kultur sind hier aber auch die Shoppingmöglichkeiten und die kulinarischen Genüsse.

© www.malaysia.travel ×

Viel Geschichte

Den Kontrast zur Business-City Kuala Lumpur bilden zwei historische Welterbe-Städte an der Westküste. Nördlich befindet sich das prächtige George Town, Hauptstadt der Region Penang. Sie gilt als Kulturhochburg und wurde aufgrund ihres kolonialen Zentrums von der UNESCO unter Schutz gestellt. Im Zentrum vermischt sich das historische Erbe mit der Moderne, in den Gassen findet man hippe Cafés, bunte Street-Art und die einzigartige „Street of Harmony“.

© www.malaysia.travel ×

Sie ist Sinnbild für ein aufgeschlossenes und tolerantes Miteinander der unterschiedlichsten Kulturen, das man an so vielen anderen Orten dieser Welt vermisst. Was diese Straße im Herzen von George Town so besonders macht? Hier steht der Uhrturm einer christlichen Kirche nur ein paar hundert Meter vom Minarett der Moschee entfernt. Vom indischen Hindu-Tempel ums Eck steigt uns bereits der Duft der Räucherstäbchen in die Nase, und noch ein paar Schritte weiter pilgern Menschen gerade in einen chinesischen Taoisten-Tempel.

George Town von oben

Den besten Überblick über die Stadt hat man vom 833 Metern hohen Penang Hill, dessen Gipfel man bequem mit einer Standseilbahn erreicht. Hier oben bekommt man richtiges Dschungel-Feeling, denn auf dem Hochplateau werden spannende Rainforest-Touren samt einem Treetop-Walk angeboten. Und es ist ein erster Eindruck von der vielfältigen Natur, von der in Malaysia so unendlich viel zu finden ist.

© www.malaysia.travel ×

Südlich von Kuala Lumpur wiederum liegt die ehemalige koloniale Hafenstadt Malakka, die ebenfalls auf der Welterbeliste steht. Das Leben hier ist geprägt von multikulturellen Bräuchen und Traditionen. In den kleinen Gässchen im alten Stadtkern liegen viele historische Gebäude versteckt, außerdem gibt’s eine ehemalige portugiesische Siedlung, das alte holländische Verwaltungsgebäude Stadthuys und die Festung Porta Santiago zu erkunden.

Tipp: Auf einer Tour durch die Städte legt man am besten einen kühlenden Zwischenstopp in den herrlichen Cameron Highlands ein. Sie liegen auf halbem Weg zwischen Kuala Lumpur und George Town, jeweils rund 4 Autostunden von beiden Citys entfernt. Wegen ihrer Höhenlage auf rund 1.500 Metern herrscht hier stets ein angenehmes Klima von rund 25 Grad, auch in der heißesten Jahreszeit. Das saftige Grün der Hügel erinnert auch tatsächlich ein wenig an die Highlands in Schottland.

© www.malaysia.travel ×

Inselparadies

Nach Citys und Kultur wird es nun höchste Zeit fürs Chillen und Schnorcheln. Da trifft es sich gut, dass Malaysia auch ein wahres Inselparadies ist. An der Westküste der malaiischen Halbinsel hätten wir da die beliebte Inselgruppe Langkawi, die aus 99 Inseln besteht und uns durch wunderschöne Strände und das glasklare Wasser begeistert. Mindestens genauso faszinierend, jedoch deutlich ruhiger und ursprünglicher zeigt sich die Ostküste. Hier erleben wir einen bunten Mix aus Stränden, Dschungel und kulturellen Sehenswürdigkeiten.

© www.malaysia.travel ×

Regenwald-Erlebnisse

Zum Abschluss geht’s für uns noch nach Borneo, die drittgrößte Insel der Welt, auf der auch zwei Provinzen von Malaysia liegen: Sabah und Sarawak. Der Regenwald Borneos ist mit rund 130 Millionen Jahren der älteste Dschungel der Welt und Heimat faszinierender Tiere. So ziehen beispielsweise Borneos Zwergelfanten durch die Wälder und Flusslandschaften von Sabah, während hoch oben in den Baumwipfeln flinke Nasenaffen unterwegs sind. An den Küsten der Provinz und auf den vorgelagerten Inseln wiederum finden sich kilometerlange Strände mit kristallklarem Wasser - ein Paradies zum Baden, Tauchen und Schnorcheln.

Hoteltipp

Das Eastern & Oriental Hotel in Georgie Town gilt als die „Grand Dame“. Während des größten Teils seiner Geschichte waren seine Gänge und Hallen das Reservat der Reichen und Privilegierten aus der westlichen Welt – unerschrockene Reisende, darunter gefeierte Schriftsteller und aufstrebende Literaten, die in Dampfschiffen ankamen, um den exotischen Osten zu erleben. Auch im Laufe der Zeit erstrahlt diese einzigartige Perle im Herzen von George Town als Zeugnis der großartigen Eleganz der britischen Kolonialzeit. Tatsächlich kommen im E&O die wahren Freuden des Lebens nie aus der Mode. Seit fast 135 Jahren begrüßt das Hotel die Welt in zeitlosem Stil.

© www.malaysia.travel ×

Einreise

Seit 1. Mai 2022 sind die Einreisebestimmungen weiter gelockter. So entfällt für vollständig geimpfte Reisende und Kinder unter 12 Jahren die COVID-Testpflicht vor der Anreise. Auch ein Antigen-Schnelltest nach der Ankunft in Malaysia und eine eigene COVID-Versicherung sind nicht mehr notwendig. Malaysia kann also wieder ohne jegliche Einschränkungen bereist werden.