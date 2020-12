Lignanos Sandkrippe 2020

Seit nunmehr siebzehn Jahren ist die Sandkrippe der kulturelle Höhepunkt der Advents- und Weihnachtszeit in Lignano Sabbiadoro.

Lignano Sabbiadoro , deren zentrale Botschaft in diesem Jahr Fürsorge, Liebe und Hoffnung ist. Mit einem 3D-Video ermöglichen die Organisatoren einen virtuellen Besuch der diesjährigen Sandkrippe am Strand von, deren zentrale Botschaft in diesem Jahr Fürsorge, Liebe und Hoffnung ist.

© Diego Padovan

virtuellen Rundgang gestaltet. Erstmals kann man so die Krippe betreten, zwischen den einzelnen Skulpturen herumgehen und diese ganz aus der Nähe betrachten. Sollten die europäischen und italienischen Covid-Maßnahmen gelockert und dadurch eine persönliche Besichtigung möglich werden, dann steht Besuchern dafür bis Ende Februar 2021 ein vergrößertes Zelt von 600m2 Fläche mit allen Sicherheits-Maßnahmen zur Verfügung. Seit nunmehr siebzehn Jahren ist sie der kulturelle Höhepunkt der Advents- und Weihnachtszeit in Lignano Sabbiadoro. Rund 80.000 Menschen haben alleine im Vorjahr die spektakuläre Sandkrippe am Strand des Badeortes an der Oberen Adria besucht. Um die Krippe auch in diesem Jahr Besuchern zugänglich zu machen, haben die Organisatoren mit Hilfe der Stadt ein Video mit einemgestaltet. Erstmals kann man so die Krippe betreten, zwischen den einzelnen Skulpturen herumgehen und diese ganz aus der Nähe betrachten. Sollten die europäischen und italienischen Covid-Maßnahmen gelockert und dadurch eine persönliche Besichtigung möglich werden, dann steht Besuchern dafür bis Ende Februar 2021 ein vergrößertes Zelt von 600m2 Fläche mit allen Sicherheits-Maßnahmen zur Verfügung.

Eindrucksvolle Botschaft aus Sand und Meerwasser

© Diego Padovan

Die Künstler, die für die Gestaltung der Sandkrippe verantwortlich zeichnen, transportieren mit ihren Skulpturen in dieser für alle ungewöhnlichen und dramatischen Vorweihnachtszeit eine breite und universelle Reflexion über die Menschheit, die über das spezifische Weihnachtsthema hinausgeht. Eine Reflexion, die hervorhebt, wie sich das Leben der Menschheit um das Prinzip der Verantwortung dreht, das wiederum auf dem der Solidarität basiert. In mehr als sechswöchiger Arbeit haben vier Künstler 400 Kubikmeter Sand zu einem eindrucksvollen Gesamtkunstwerk verarbeitet.

Unter den verschiedenen Darstellungen findet sich etwa das Doppelbild einer Mutter, die ihr Kind mit denselben liebevollen Gesten wiegt, mit denen sie sich um einen alten Mann kümmert (die Klammer, die das Alpha und Omega des Lebens öffnet und schließt) als Verkörperung des Themas der Fürsorge. Am Ende des Rundganges steht die Hoffnung, der Besucher verlässt diesen in einem einhüllenden Licht, umschmeichelt von den beruhigenden Worten, die der Engel in der Weihnachtsnacht an die Hirten richtet.

«Sand und Meerwasser, das sind zwei ganz wesentliche Elemente unserer Stadt. Mit unserer Weihnachtskrippe, die nur aus Sand und Meerwasser gestaltet wird, setzen wir seit 2004 jedes Jahr ein ganz persönliches Zeichen der Solidarität, des Friedens und des Miteinanders. Dinge, die 2020 wichtiger sind denn je. Der virtuelle Rundgang ermöglicht uns, diese Botschaft auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten zu transportieren», sagt Emanuele Rodeano, Präsident Lignano Sabbiadoro Gestioni.