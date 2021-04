Yoga im mama thresl

Yoga mit Blick auf die Leoganger Steinberge.

Premiere der Yoga Mountain Days im Lifestyle Hotel mama thresl in Leogang. Sie finden von 27. Mai bis 3. Juni 2021 vor der atemberaubenden Kulisse der Leoganger Steinberge statt.

Herabschauender Hund, Krähe und kleine Kobra: Initiatorin der ersten Yoga Mountain Days ist Gastgeberin und Yogalehrerin Renate Oberlader. Unterstützt wird sie von KollegInnen mit den Schwerpunkten Vinyasa, Faszien- und Yin Yoga oder Bodega Moves. Wie der Name des Events es schon verrät finden alle Sessions an besonderen Plätzen mit Blick auf die Leoganger Steinberge statt. Früh morgens starten die Gäste auf der Rooftop Terrasse des Hotels mit Sonnengrüßen in den Tag. Weitere Locations sind beispielsweise der Speicherteich des Asitz, das Naturschwimmbecken des PRIESTEREGGS Premium ECO Resorts, sowie die im hauseigenen Wald auf 1.100 Metern versteckten Yoga-Plattformen.

Diashow: Eindrücke vom mama thresl 1/7 © mama thresl_guenterstandl.de

2/7 © mama thresl_guenterstandl.de

3/7 © mama thresl_guenterstandl.de

4/7 © mama thresl_guenterstandl.de

5/7 © mama thresl_guenterstandl.de

6/7 © mama thresl_guenterstandl.de

7/7 © mama thresl_guenterstandl.de

Eindrücke vom mama thresl ×

An den Locations warten zum Teil musikalische Live Acts wie Marina Belinska, die Electro Beats von DJ Paul Lomax mit ihrer Violine begleitet und zu einem einzigartigen Klangerlebnis werden lässt. Cool und lässig geht es ebenfalls beim Abendessen zu, im stylischen Ambiente des mama thresl oder in urig gemütlicher Runde auf Huwi´s Alm auf 1.100 Metern.

Über das mama thresl

Hinter dem Lifestyle Hotel mama thresl in Leogang stehen Renate und Huwi Oberlader, die schon mehr als zehn Jahre erfolgreich das PRIESTEREGG Premium ECO Resort und Huwi´s Alm betreiben. Seit 2014 hat sich das mama thresl als die Vorzeigeadresse in Österreich etabliert, ein Hotel das bewusst auf althergebrachte Konventionen und Klischees bewusst verzichtet. Das Haus begeistert mit insgesamt 50 Zimmern in Vollholzbauweise in modern-alpinem Stil. Ein kleiner Wohlfühlbereich mit Finnischer Sauna sorgt außerdem für Ruhe und Entspannung. Herzstück des mama thresl ist die großzügige Island Bar und der offene Restaurantbereich, wo neben coolen Drinks auch Köstlichkeiten wie Flammkuchen, Burger und Steaks serviert werden.

Diashow: Weitere Eindrücke vom mama thresl 1/6 © mama thresl_guenterstandl.de

2/6 © mama thresl_Stefan Gimpl

3/6 © mama thresl_guenterstandl.de

4/6 © mama thresl_guenterstandl.de

5/6 © mama thresl_guenterstandl.de

6/6 © mama thresl_guenterstandl.de

Weitere Eindrücke vom mama thresl ×

Paketpreise pro Person ab 765 Euro. Doppelzimmer für drei Übernachtungen inklusive Halbpension, sowie Teilnahme an allen Sportaktivitäten und dreimal täglichen Yogastunden.

Reservierungen: +43(0) 6583 20 800 800 oder info@mama-thresl.com

Webseite: www.mama-thresl.com