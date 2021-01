Nassfeld Buddys begeistern Skifahrer

An den Weihnachtsfeiertagen ist auch das Nassfeld, Kärntens größtes Skigebiet, in die neue Skisaison gestartet.

Nicht nur Skifahrer und Snowboarder sind auf den Pisten unterwegs. Auch die „Nassfeld Buddys“ trifft man dort an.



Alle Haupt-Sesselbahnen, Teile der Kinder-Übungsgelände sowie die Kabinenbahn Millennium Express, und 60 % der gesamten Pistenflächen am Nassfeld sind geöffnet. Die „Nassfeld Buddys“ sind ein Teil des rund € 500.000,- schweren, ganzheitlichen Hygiene- und Sicherheitskonzeptes im Skigebiet.

Die neuen „Nassfeld Buddys“

Damit sich Wintersportler auf den Pisten gut aufgehoben fühlen, Tipps zum Skitag sowie Infos zu den Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen erhalten, stehen eigens geschulte „Nassfeld Buddys“ zur Verfügung. Sie helfen weiter, informieren, überraschen als „Surprise Buddys“ und achten auf die Einhaltung der Covid19-Vorgaben. Kurz gesagt, sie geben ihr Bestes, den Skitag in Kärntens größtem Skigebiet unvergesslich zu machen. Anzutreffen sind sie bei den Kabinen-/Sesselbahnen sowie bei Warte-/Anstehbereichen, später dann auch beim Skiverleih, in den Skischulen oder in der Gastronomie.



Sicherheit geht vor

Was unbedingt im Skigebiet zu beachten ist: Das Tragen von FFP2-Schutzmasken (ab 14 Jahre) in Warte-/Anstehbereichen und in Kabinen-/Sesselbahnen (mit Bubbles) ist verpflichtend. Für Kinder (6 bis 13 Jahre) ist ein handelsüblicher Mund-Nasenschutz oder Schlauchschal ausreichend. Skifahrer ohne passenden Mund-Nasenschutz werden nicht befördert. FFP2-Schutzmasken können für einen symbolischen Euro an den Liftkassen erworben werden.