Qatar Airways wird ihr neues Passagierflugzeug vom Typ Boeing 787-9 Dreamliner, das mit der mit Spannung erwarteten neuen Business Class Suite ausgestattet ist, auf einer Reihe von wichtigen Strecken nach Europa und Asien einsetzen, beginnend mit der Verbindung von Doha nach Mailand.

Das hochmoderne Fluggerät, das von Doha nach Athen, Barcelona, Dammam, Karachi, Kuala Lumpur, Madrid und Mailand zum Einsatz kommt, verfügt über eine Gesamtpassagierkapazität von 311 Sitzen, davon - 30 Business Class-Suiten und 281 Sitze in der Economy Class. Die neue Adient Ascent Business Class Suite wurde mit der einzigartigen Design-DNA von Qatar Airways gestaltet und richtet sich an anspruchsvolle Reisende. Sie verkörpert ein modernes Design, das gleichzeitig persönlich, geräumig und funktional ist und Kunden ein entspanntes Flugerlebnis in ihrem eigenen privaten Refugium garantiert.

Unübertroffener Komfort

„Wir freuen uns, die mit Spannung erwartete Business Class Suite auf dem neuesten Großraumflugzeug von Qatar Airways, der Boeing 787-9, einzuführen, die auf einer Reihe von wichtigen Zielen in unserem Streckennetz debütieren wird. Mit der neuen Suite setzen wir einen weiteren Industriestandard mit einem einzigartigen privaten Erlebnis für unsere Premium-Passagiere. Unsere Kunden verdienen nur das Beste, und ich bin zuversichtlich, dass sie die größere Dreamliner-Variante für ihren unübertroffenen Komfort am Himmel schätzen werden“, sagt Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker. Angeordnet im Fischgrätenmuster in einer 1-2-1-Konfiguration, bietet jede Suite mit einer Schiebetür direkten Zugang zum Gang, um ein Höchstmaß an Privatsphäre zu gewährleisten. Der komfortable Sitz lässt sich schnell und einfach in ein 79-Zoll-Bett verwandeln. Das persönliche Mobilgerät kann während des Fluges sicher in einer speziellen Telefonhalterung, die mit einer drahtlosen Ladetechnologie ausgestattet und sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten kompatibel ist, aufbewahrt werden.

© Qatar Airways

Kulinarik an Board

Der branchenführende Bordservice der preisgekrönten Kabinencrew von Qatar Airways ergänzt das Erlebnis in der neuen Suite. Dieser umfasst eine große Auswahl an internationalen Speisen und Getränken sowie vegane Mahlzeiten, die Teil des à-la-carte-Dine-on-Demand-Menüs von Qatar Airways sind. Die Passagiere werden nicht nur mit bester Küche verwöhnt, sondern auch mit Produkten und Annehmlichkeiten von Weltklasse-Marken.

Economy Class

In der Economy Class sind die von Recaro produzierten Sitze das beste Beispiel für modernstes Design und Technologie. Jeder von ihnen ist mit einem 13-Zoll Panasonic IFE-Touchscreen und mit einer Halterung für persönliche elektronische Geräte ausgestattet. Der Sitz verfügt zudem über eine drehbare Armlehne, die komplett in der Rückenlehne verstaut werden kann und so für mehr Komfort und Platz sorgt. Das umfangreiche Speiseangebot "Quisine" rundet das gehobene Reiseerlebnis in der Economy Class ab.

Qatar Airways betreibt eine der jüngsten Flotten am Himmel. Mit ihrem Mix aus modernen, treibstoffsparenden Flugzeugen hat die Airline eine nachhaltige und anpassungsfähige Lösung geschaffen, auch Strecken mit geringerer Nachfrage weiterhin zu bedienen. Dies geschieht durch eine Vielzahl von Flugzeugen, die für jeden Markt die richtigen Kapazitäten bereithalten. Die Boeing 787-9 mit ihrer hohen Treibstoffeffizienz ist das neueste Mitglied der Flotte von Qatar Airways. Diese Investition unterstreicht einmal mehr das Engagement der Fluggesellschaft für Nachhaltigkeit und das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an.

