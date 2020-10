Neue Langzeit-Abos bei Indie Campers

Zuletzt hat man bei Indie Campers einen massiven Anstieg jener Kunden registriert, die in Betracht ziehen würden, als Digital Nomads von einem Wohnmobil aus zu arbeiten. Vor diesem Hintergrund - und dem sich abzeichnenden Trend zum ortsunabhängigen Arbeiten – scheint jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein maßgeschneidertes Abo-Produkt. Die neuen, langfristigen Wohnmobilvermietungen sind bei Indie Campers in ganz Europa verfügbar – auch in Österreich

Langzeitmieten werden von einem Monat bis zu 12 Monaten angeboten, an insgesamt 40 Standorten in 15 Ländern. In jedem Abo ist ein festes Kilometer-Paket enthalten und zusätzliche Kilometer können dazu gebucht werden. Gut zu wissen: In Österreich, Deutschland und in der Schweiz verfügen alle Wohnmobile über eine Zentralheizung, um auch in den kälteren Monaten mit Komfort reisen zu können. Außerdem sind One-Way-Mieten möglich, d.h. das Wohnmobil kann an einem anderen Indie Campers Standort wieder zurückgegeben werden.