Was macht eine junge Hotelgruppe aus Lateinamerika im altehrwürdigen Bad Gastein in Salzburg? Sie verwandelt ein denkmalgeschütztes, fast 200 Jahre altes Gebäude mitten im Zentrum in eine neue Lifestyle-Location.

Im Selina Bad Gastein treffen einander digital Nomaden aus aller Welt, leben Millenials ihren Traum einer echten Work-Life-Balance, und erleben alle anderen Gäste eine vollkommen neue Art von Bergurlaub. Das Hotel hat mit seiner Mischung aus jahrhundertealter Geschichte, nostalgischem Charme, internationalem Flair und der stylischen Modernisierung echtes Kult-Potential.

Gewinnen Sie jetzt mit der ReiseLust24.at drei Übernachtungen für 2 Personen inkl. Frühstück im neuen Selina Bad Gastein.



Das historische Gebäude ist fast 200 Jahre alt und hat somit schon die Blütezeit von Bad Gastein als „Weltkurort“ miterlebt. Nachdem Kaiserin Elisabeth Ende des 19. Jahrhunderts insgesamt sechs Mal zur Kur ins Gasteinertal gekommen war, folgten ihr viele weitere gekrönte Häupter aus ganz Europa - auch Kaiser Franz Joseph. Von dieser eleganten Pracht war in den letzten zwei Jahrzehnten aber nur mehr wenig zu sehen im alten Zentrum, viele der ehemaligen Hotels waren dem Verfall preisgegeben. Mit dem neuen Selina erwacht das Herz von Bad Gastein nun aber endlich wieder zu neuem Leben.

© oe24 ×

Das neue Lifestyle-Hotel in Bad Gastein

Die internationale Hotelkette hat das Gebäude aus dem Jahr 1831 aufwendig saniert, das historische Ambiente wurde kombiniert mit modernen Lifestyle-Elementen und urbanem Touch. Beispielsweise dient der einstige „Große Salon“ heute als Co-Working Space, Yoga-Raum und Socializing-Area. Aus den großen Fenstern blickt man hinunter ins malerische Gasteinertal, das flankiert ist vom Nationalpark Hohe Tauern. Dasselbe, atemberaubende Panorama genießt man übrigens auch während man im historischen Wellnessbereich chillt. Hier bei Swimmingpool, Sauna und Dampfbad ist mittlerweile natürlich, wie auch im Rest des Hauses, modernste Technik eingezogen. Doch die noble Aura einer längst vergangenen Zeit ist nach wie vor zu spüren.

© Magdalena Bodzioch ×

Coworking im Gasteinertal

Diese Kombination aus Historie und Moderne zieht sich durchs ganze Gebäude und verleiht dem Selina Bad Gastein einen so einzigartigen Charakter. Durch das breite, historische Stiegenhaus samt rotem Teppich gelangt man zu den insgesamt 83 Zimmern, die allesamt ein stylisches und farbenfrohes Update bekommen haben. Unter den prachtvollen Kronleuchtern sitzen digitale Nomaden an den modernen Coworking-Plätzen an ihren Laptops. Und wer möchte kann in der Community-Küche aufkochen und anschließend am großen Vollholztisch mit Jugendstil-Sesseln speisen. Alternativ kann man sich aber natürlich auch im hauseigenen Restaurant kulinarisch verwöhnen lassen.

© oe24 ×

Piste, Therme und noch mehr

Raus aus dem Hotel sollte man aber trotz alledem auch mal, denn schließlich warten in den insgesamt vier Skigebieten des Gasteinertales mehr als 200 Pistenkilometer und zahlreiche spannende Freeride-Routen. Der Skibus bleibt praktischerweise direkt beim Selina stehen, somit sind´s vom eigenen Hotelzimmer bis zur Stubnerkogelbahn weniger als 15 Minuten. Oder man fährt mit dem Bus gleich weiter bis nach Sportgastein, das für viele als schönster Talschluss des Nationalparks Hohe Tauern gilt. Für Freerider ist das Gebiet ein echtes Naturschnee-Eldorado. Nach vielen genialen Abfahrten heißt es dann direkt von der Piste in die Therme, denn im Zentrum von Bad Gastein wartet in der Felsentherme das heiße Thermalwasser und die dampfenden Saunen.

© Gasteinertal Tourismus GmbH Christoph Oberschneider ×

Was ist Selina?

Das Hotel in Bad Gastein ist der erste Standort von Selina in Österreich. Gegründet wurde das Unternehmen 2015 in Lateinamerika. Mittlerweile ist Selina an mehr als 50 Standorten auf der ganzen Welt zu finden. In enger Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern, Trendsettern und Kreativen werden alte und verlassene Gebäude zu neuem Leben erweckt. Das Angebot der Unterkünfte reicht von Weltmetropolen wie New York City bis hin zu einsamen Stränden. Jeder Standort verfügt über einen Co-Working-Space, der zum kreativen und flexiblen Arbeiten einladen soll. Die perfekte digitale Infrastruktur in allen Selina-Hotels ermöglicht es, Reisen und Arbeiten zu verbinden. Damit soll die Zielgruppe der digitaler Nomaden sowie der unabhängigen Reise Enthusiasten angesprochen werden.