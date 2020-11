Die Malediven gelten als das Traum-Reiseziele schlechthin. Kein Wunder, denn die Urlaubsidylle auf den Inseln und Atollen im Indischen Ozean ist einfach perfekt. Für internationale Touristen sind die Malediven bereits wieder geöffnet, Grund genug Ihnen die neuesten Luxusresorts vorzustellen.

Bereits Ende 2020 soll das The Chedi Kudavillingili erste Gäste willkommen heißen. Das Hotel von GHM Hotels & Resorts befindet sich im Nord-Malé-Atoll und ist in nur 30 Minuten mit dem Speed-Boat von Malé Airport aus zu erreichen. Das The Chedi Kudavillingili bietet 99 exquisite Villen, darunter 36 Wasservillen. Spa-Liebhaber kommen in einem der acht über dem Wasser gelegenen Behandlungsräume auf ihre Kosten. Das Freizeitangebot auf der Insel reicht von Plätzen für verschiedene Sportarten bis hin zum Surfen und einer Vielzahl von Aktivitäten auf und unter Wasser.