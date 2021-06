Mit 19. Juni 2021 öffnet das Gradonna****s Mountain Resort am Fuße des Großglockners wieder seine Tore.

Das autofreie Resort lädt zum Einatmen von frischer Nationalpark-Luft ein. Und das besondere Feel-Good-Geheimnis wartet ab dem Sommer 2021 im Wald rund um das Resort: Drei neue Kraftplätze sorgen für die natürliche Entschleunigung.

Nach den letzten Monaten freut sich das Team des Gradonna****s Mountain Resort mit 42 Chalets in Kals am Großglockner wieder auf Gäste. „Wir standen die letzten Monate immer in den Startlöchern, um das zu tun, was wir am besten können: Gastgeberinnen und Gastgeber sein.

© Gert Perauer Das Gradonna****s Mountain Resort lädt seine Gäste zum Entspannen am eigenen Pool ein. ×

Nun ist es bald so weit und wir freuen uns, Gäste wieder begrüßen zu dürfen und, dass sich das Resort wieder mit Leben füllt“, sagt Hotel-Direktor Thomas Krobath. Bei einer Auszeit im Gradonna genießen Urlauber die Schönheit der Natur umgeben von 266 Dreitausendern.

© Gert Perauer Im Gradonna****s Mountain Resort entdecken die Gäste die Schönheit der Natur. ×

Ökologisch in der Natur urlauben

Gemütlich mit dem Zug oder dem Bus reisen Gäste bis nach Lienz, Mittersill oder Matrei-Huben an. Von dort geht es umweltfreundlich mit einem Hybrid-Fahrzeug in das auf 1.350 Metern Höhe gelegene Gradonna Resort. Einmal eingecheckt, wird im Einklang mit der Natur geurlaubt. Smarte Energieversorgung, Regionalität, gepaart mit einer naturverbundenen Architektur kennzeichnen die Philosophie des Lifestyle-Resorts.

© Gert Perauer Das Zimmer bietet einen sehr guten Ausblick auf die Bergwelt. ×

Die Lage ist einzigartig: Am Fuße des Großglockners und am Eingang zum Nationalpark Hohe Tauern ist das Gradonna perfekt für Natur und Wander-Liebhaber gelegen – über 250 Kilometer Wanderwege starten direkt vor dem Hotel. Eine besondere Herausforderung ist die Königstour, die in zwei Tagen von Kals zum Großglockner hinaufführt. Durch das kostenlose Sommer-Gipfel-Ticket können umliegende Partner-Bergbahnen genutzt werden.

© Gert Perauer Inmitten der Osttiroler Natur lädt das Gradonna`s Mountain Resort zum Atmen frischer Bergluft ein. ×

Wer sein Abenteuer in der Ruhe sucht, findet sie mit Meditation, Yoga und den ruhigen Plätzchen zum Durchatmen. Neu: Im Wald rund um das Resort verstecken sich die besonderen Kraftplätze mit den klingenden Namen „Aussicht“, „Stille“ und „zum Nachdenken“. Zusätzliche Entspannung bietet die Wellness-, Bade- und Saunalandschaft.

© Gert Perauer Für die tiefenwirksame Entspannung sorgt im Gradonna****s Mountain Resort die weitläufige Wellness-, Bade- und Saunalandschaft. ×

Hier sorgt auch die eigene, vegane und wieder auffüllbare Naturkosmetiklinie MAGDALENA’S made in Tyrol für Tiefentspannung. Ganz nach der Weisheit „Kräuter helfen dort, wo sie wachsen“, setzt das Wellness-Team des Gradonna seit dem Sommer 2021 bei Beauty-Treatmens ausschließlich auf regionale Produkte aus Tirol – für das reine Gefühl von Natur auf der Haut.

© Gert Perauer Die eigene vegane und wieder auffüllbare Naturkosmetiklinie MAGDALENA`S made in Tyrol verwöhnt die Haut der Gäste während ihres Aufenthalts. ×

Für den besten Schlaf stehen im Gradonna Schlaf-gut© Sommeliers zur Seite: Sie sind die Tipp-Geber, um am nächsten Morgen mit neuer Energie aufzuwachen. Kulinarisch verwöhnt Haubenkoch Michael Karl und sein Team Hotel- und Châlet-Gäste mit herrlichen Tiroler Spezialitäten mit mediterranem Einfluss. Wer sich im Châlet hingegen lieber selbst bekocht, findet im Resort eingenen Feinkostladen alles, was es dazu braucht: ehrlich erzeugte Lebensmittel von Tiroler Bauern und Produzenten – auch für Wanderungen ideal zum Mitnehmen.

© Gert Perauer Für den besten Schlaf stehen den Gästen im Gradonna****s Mountain Resort Schlaf-gut© Sommeliers zur Seite. ×

Partnerhotel bereits geöffnet

Nur wenige Kilometer weiter wartet das Partnerhotel Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian

bereits auf Gäste. Die Wohlfühl-Oase im Hochpustertal ist nur etwa eine Autostunde entfernt und ist bereits seit dem 20. Mai 2021 wieder geöffnet.