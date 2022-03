Take me back to Gamsleiten Kriterium 2022

Für wahre Ski- und Snowboard-Fans kann der Winter nicht lang genug sein. Selbst wenn in den Tälern schon die Schneeglöckchen blühen, zieht es sie hinauf in „schneeige“ Höhen.

Für Obertauern Fans ist das die perfekte Wahl, denn der höchstgelegene Wintersportort im Salzburger Land garantiert erstklassige Schneebedingungen und Hüttenbetrieb bis 1. Mai 2022.

Die „Gamsleiten 2“ ist atemberaubend steil und wie leer gefegt. Aber nicht lange, denn sobald das Startsignal gegeben wird, wedeln mehr als 1.000 glückliche Schatzgräber, die ein Ticket ergattern konnten, die legendäre Piste hinunter. Anschließend beginnen sie fieberhaft das abgesteckte Areal oberhalb der Talstation umzugraben.

NEU! So steil, wie du willst

In diesem Jahr öffnet Obertauern erstmals die Schatzsuche auch für all jene, welche die steile Gamsleiten 2 Abfahrt mit Ski lieber meiden. Über 30 Schatzkisten sind im Schnee versteckt, jede versehen mit attraktiven und wertvollen Preisen. Aber eigentlich sind alle auf der Jagd nach dem Hauptpreis, dem Schlüssel zu einem brandneuen BMW X1, der in einer der Schatullen tief im Schnee vergraben ist.

Limitierte Teilnahmetickets für die größte Schatzsuche im Schnee

Die 14. Ausgabe des beliebten Gamsleiten Kriteriums, Österreichs größter Schatzsuche im Schnee, findet in diesem Jahr am 23. April statt. Die limitierten Teilnahmetickets für die große Schatzsuche sind um 50,- Euro im Tourismusverband Obertauern oder auch online unter www.obertauern-tickets.com erhältlich.

Bereits am Vortag der Schatzsuche, am 22. April, werden die Startnummern im Tourismusverband Obertauern/Haus des Gastes verlost.

Sonnenskilauf und Schatzsuche auf 100 perfekt präparierten Pistenkilometern

Attraktive Pauschalangebote machen den Sonnenskilauf auf den 100 perfekt präparierten Pistenkilometern in Obertauern, dem schneereichsten Wintersportort Österreichs, noch verlockender. So lässt sich die Teilnahme an der Schatzsuche wunderbar mit einigen Sonnenskilauf-Tagen in der Schneeschüssel verbinden. Das Gamsleiten Kriterium Package beinhaltet das Schatzsucher Ticket sowie einen vergünstigten 3-Tages-Skipass (gültig im Zeitraum von 21. bis 24. April 2022 - wahlweise Do/Fr/Sa oder Fr/Sa/So).

Weitere Informationen & Kontakt:

Tourismusverband Obertauern, Pionierstraße 1, 5562 Obertauern

Telefon: +43-(0)6456-7252

info@obertauern.com

www.obertauern.com