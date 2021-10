Little Lords of the Boards

In der Wintersaison 2021/22 lockt das Almhof Family Resort & SPA in Gerlos im Zillertal schon die ganz Kleinen in den Schnee.

Als weltweit erster offizieller Hotelpartner von Burton Riglet Snowboarding bietet der Almhof ab sofort wöchentliche Schnupperkurse mit den Einsteigersnowboards von Burton an.

Jeden Mittwochnachmittag finden für Kinder von drei bis sechs Jahren kostenlose Try-Out-Sessions statt. Burton Riglet Snowboards sowie Boots können gratis ausgeliehen werden. Die Riglet Snowboards bestehen komplett aus Kunststoff, haben weiche Kanten und lassen sich mit einer Schnur über den Schnee ziehen, wodurch die Kleinen ein erstes Gefühl für das Brett bekommen.

Exklusiver Riglet Park auf dem Hotelgelände

Der offizielle Riglet Park mit Förderband und leichten Hindernissen liegt direkt auf dem Hotelgelände des Almhof Family Resort & SPA. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit der Hotzone Snowboardschule umgesetzt, deren Trainer alle eine spezielle Burton Riglet Ausbildung vorweisen können. Während der Smiley’s Januar Wochen von 9. bis zum 30. Januar 2021 kann eine Woche im Almhof Family Resort & SPA für zwei Erwachsene und ein Kind bis zwölf Jahre ab 2.580 Euro mit All-Inclusive-Verpflegung gebucht werden.

Für Aufenthalte ab sechs Nächten, bietet das Hotel kostenlose Corona-Tests bei Abreise für die ganze Familie. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wellnessauszeit für Erwachsene

Kinder, die Gefallen am Snowboarden finden, können im Anschluss an die Schnupperstunde Privatunterricht buchen oder ab sechs Jahren an einem regulären Snowboardkurs teilnehmen. Und auch an die Eltern ist gedacht: während die Kinder mit Spiel und Spaß die Welt des Wintersports erkunden oder am vielfältigen Kinderprogramm im Almhof Family Resort & SPA teilnehmen, haben Eltern die Möglichkeit sich eine entspannende Wellnessauszeit im fünfstöckigen Adults Only Wellness-Turm zu nehmen. Mehrere Ruheräume mit großen Panoramafenstern, Wasserbetten und Kuschelnestern, sowie eine Saunalandschaft mit verschiedenen Schwitzstuben und einem exklusiven Frauenbereich lassen keine Wünsche offen.

Über das Almhof Family Resort & SPA

Wellness, Action und Genuss für alle Generationen – dafür steht das Vier-Sterne-Superior-Familienhotel Almhof Family Resort & SPA der Gastgeberfamilie Kammerlander in Gerlos im Zillertal. Der Mitgliedsbetrieb mit 5-Smileys-Zertifizierung verfügt über 66 Zimmer und Suiten im modernen, alpinen Stil. Im Rahmen der Kinderbetreuung wird täglich ein abwechslungsreiches Programm an Indoor- und Outdoor-Aktivitäten angeboten. Neben der Family Water World mit Hallenbad, beheizten Außenpools, Baby-Whirlpool und Rutschenparadies gibt es außerdem einen Adults Only Wellness Turm. Gäste ab 16 Jahren genießen hier Ruhe und Erholung in mehreren Panorama-Ruheräumen, der Saunalandschaft und dem Rooftop-Whirlpool. Das Hotel- Gourmetrestaurant verwöhnt mit regionalen Zutaten und der Grüne Haube Vollwert-Naturküche als Wahlmöglichkeit.

Weitere Informationen über das Almhof Family Resort & SPA, sowie die Snowboardkurse finden Sie hier.