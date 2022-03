Hoteleigene Reitschule und Zucht

Der Stanglwirt in Tirol ist etwas ganz Besonderes. Bereits in der Lobby des legendären Hotels werden Gäste auf eine einmalige Besonderheit aufmerksam: das hoteleigene Lipizzaner-Gestüt mit Reitschule. Ein Panoramafenster in der Lobby eröffnet erste Einblicke in die Reithalle und auf die Tiere.

Das erste private Lipizzaner-Gestüt Österreichs und die seit 1985 im Hotel ansässige renommierte Zucht umfassen aktuell 24 reinrassige „Kaiser-Pferde". Für Reitschule und Zucht zeichnet Junior-Chefin und Pferdeliebhaberin Elisabeth Hauser-Benz zusammen mit ihrem Team verantwortlich.

Die Unterrichtsangebote richten sich an Anfänger ab acht Jahren und Fortgeschrittene ab zehn Jahren und finden immer unter Führung einer Fachkraft statt. Kleine Gäste im Alter von drei bis acht Jahren kommen beim Ponyreiten oder einem Lipizzaner-Spaziergang den Tieren ganz nah. Im Sommer sind die Kutschfahrten mit Lipizzanern ein besonders Erlebnis, während im Winter Tiroler Pferde die Kutsche durch die Winterlandschaft ziehen. Nachhaltige Stanglwirt- Philosophie Der legendäre Stanglwirt am Fuße des Wilden Kaisers ist viel mehr als ein Fünf-Sterne Wellness- und Luxushotel: Er ist biologischer Bauernhof und echter Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Schon vor 40 Jahren hat die Gastgeberfamilie Hauser damit begonnen, den Betrieb immer umweltschonender zu gestalten. Das Biomasse-Heizwerk und der Einsatz von 100% Ökostrom aus Tirol sind daher schon lange selbstverständlich. Mittlerweile erfolgt außerdem jeder Um- und Neubau streng nach der baubiologischen Stanglwirt-Philosophie. Außerdem stammt ein Gutteil der verwendeten Lebensmittel vom eigenen Bio-Bauernhof mit über 100 Hektar Landwirtschaft.

Was im Jahr 1609 als einfacher Gasthof entstanden ist, beschert seinen Gäste heute also echten, nachhaltigen Luxus. Das Herz des Stanglwirt ist das 12.000 Quadratmeter große Wellnessareal mit Wasserwelten und Saunalandschaften. Vom Felsenbad über die Wasserfallgrotte bis zum Sole-Pool: hier fällt Abschalten vom Alltag garantiert nicht schwer.