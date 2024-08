EurothermenResort Bad Ischl: Spektakulär. Mitten im Salzkammergut.

Die Kaiserstadt Bad Ischl verzaubert nicht nur mit nostalgischem Charme, Kultur und imposanter Naturkulisse, sondern bietet auch Wellness auf höchstem Niveau.

Diese typisch herzliche Gastfreundschaft der Region lässt sich im 4-Sterne-Superior-Hotel Royal mit stilvollen Zimmern und gesundem Genuss in allen Facetten genießen. Die kulinarischen Akzente setzt der Küchenmeister und zelebriert die biozertifizierte Gourmetküche des 4*S Hotels mit sorgfältig ausgewählten Produkten aus der Region.

HOTEL ROYAL****s

Ursprünglichkeit gekonnt kombiniert mit Luxus, Erlebnis und Erholung

So ein Ort – mit stilvollen Zimmern, kulinarischen Besonderheiten und dem Wellness-Highlight „SkyLounge“ am Hotel-Dach – garantiert unvergessliche Urlaubs-Momente. Der sensationelle 360 Grad Panoramablick über Bad Ischl und seine Bergwelt steht nur dem Hotelgast zur Verfügung. In den vielseitigen Relax Zonen, beim Panoramaschwimmen im Infinity-Pool und auf der rundum Sonnenterrasse findet man seine ganz persönlichen Entspannungsmomente.

Direkt verbunden mit dem Hotel ist die Wellness- und Thermenwelt des Resorts – bequem über einen Bademantel-Panoramagang erreichbar und für den Royal****s-Gast auch am An- und Abreisetag ganztags inkludiert.

EurothermenResort Bad Ischl – Hotel Royal****S

Voglhuberstraße 10, 4820 Bad Ischl

royal@eurothermen.at, www.eurothermen.at/bad-ischl