Lokalaugenschein im Skigebiet Stuhleck

Nach den Weihnachtsferien ist vor den Semesterferien. Die ReiseLust-Redaktion hat sich am Stuhleck angesehen, wie die Corona-Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln aktuell umgesetzt werden.

„Maske bitte nicht vergessen!“ erinnert der freundliche Mann am Lifteinstieg die jungen Snowboarder, die den Sonnentag am Stuhleck für ein bisschen sportliche Betätigung nutzen. Bei unserem Lokalaugenschein im größten Skigebiet Ostösterreichs, gleich hinterm Semmering, ist die Disziplin bei allen Sportlern wahnsinnig groß.

© Grafik.at

Viele haben die am Lift vorgeschriebene FFP2-Maske ohnehin die ganze Zeit oben, schließlich schützt sie ja auch vor der Kälte. Und die paar wenigen, die beim Anstellen am Lift doch vergessen, werden von der Stuhleck-Crew konsequent daran erinnert.

Keine Liftfahrt ohne Maske

© Grafik.at

Die Sicherheit beginnt freilich auch für uns schon vor der Anreise. Denn die täglichen Tickets sind limitiert, Zugang zum Skigebiet gibt’s nur mit einer vorab online gekauften Liftkarte. Die Buchungsbestätigung tauscht man an den Liftkassen gegen die Keycard, und dann kann es losgehen. Dank des gut beschilderten und einfach verständlichen Zugangs-Systems zu Liften und Kassa gibt’s auch beim Anstellen keine Probleme mit dem Abstandhalten.

© Bergbahnen Stuhleck

Aber auch hier gilt: wenn doch mal ein Gast unaufmerksam ist und die eine oder andere Corona-Regel vergisst, ist die Crew sofort zu Stelle. Stets freundlich, aber konsequent in der Durchsetzung aller Spielregeln!

Skitickets einfach online kaufen

Seinen Schipass kann man jetzt schon vorab im Internet bestellen. Das Motto am Stuhleck lautet ja „Nah genug für jeden freien Tag“, und auch das kann die ReiseLust-Redaktion bestätigen. Unser Tipp lautet: Wer gegen 7 Uhr Früh in Wien startet, kann unterwegs an der A2 oder der S6 sogar noch eine kurze Café-Pause an einer Tankstelle einlegen, und ist rechtzeitig bis zum Liftstart um 8.30 Uhr am Stuhleck. Wer vorab schon mal einen aktuellen Blick ins Skigebiet werfen will, der findet hier die Stuhleck-Webcams.