× My way of Herbsturlaub - ein unvergesslicher Urlaub in den ALPS RESORTS

Der Herbst steht vor der Tür, und mit ihm zieht oft ein grauer Nebelschleier durch die Täler, der das Bedürfnis nach Entspannung und Erholung in einem gemütlichen Rückzugsort weckt.

Warum also nicht dem tristen Wetter entfliehen und einen Herbsturlaub auf einem Berg in einem der exklusiven ALPS RESORTS verbringen? Als größter Vermieter von Ferienresorts in Österreich bieten die ALPS RESORTS eine einzigartige Möglichkeit, die bunte Jahreszeit von ihrer schönsten Seite zu erleben. Mit einem Aufenthalt in einem der luxuriösen Ferienhäuser können Sie die klare Bergluft, die atemberaubenden Panoramen und die ruhige Abgeschiedenheit genießen – weit weg vom Alltag und dem herbstlichen Nebel.

© ALPS RESORTS ×

Private Wellnessoase statt überfüllter Thermen

Der Herbst ist bekannt für seine gemütlichen Abende, die sich perfekt für einen Wellnessaufenthalt anbieten. Doch überfüllte Thermen und lange Wartezeiten können die ersehnte Entspannung schnell zunichtemachen. In den ALPS RESORTS müssen Sie darauf jedoch nicht verzichten. Viele der exklusiven Ferienhäuser sind mit privaten Wellnessbereichen ausgestattet – inklusive Sauna, Whirlpool und mehr. Hier können Sie sich nach einem aktiven Tag in der Natur zurückziehen und in Ihrer ganz persönlichen Wellnessoase den Tag ausklingen lassen. Sie brauchen keine Menschenmengen fürchten, sondern können die Stille und Privatsphäre in vollen Zügen genießen.

© ALPS RESORTS ×

Wandern in den Alpen: Naturerlebnis pur

Die klare Luft, die farbenfrohen Wälder und die beeindruckende Bergkulisse bieten ein unvergleichliches Naturerlebnis. Egal ob Sie eine gemütliche Wanderung oder eine anspruchsvolle Bergtour bevorzugen, rund um die ALPS RESORTS finden Sie eine Vielzahl an Wandermöglichkeiten. Nach einem ereignisreichen Tag in der Natur erwartet Sie in Ihrem Ferienhaus ein gemütliches Ambiente, das zum Entspannen einlädt. Was gibt es Schöneres, als nach einer ausgedehnten Wanderung in die eigene Sauna zu gehen oder im Whirlpool mit Bergblick zu relaxen?

© ALPS RESORTS ×

Kulinarischer Genuss mit ALPS KITCHEN

Neben Entspannung und Naturerlebnis darf natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. In einigen ALPS RESORTS haben Sie das Glück, die ALPS KITCHEN direkt vor Ort zu haben. Hier werden Ihnen leckere Speisen geboten, die Ihren Gaumen verwöhnen. So können Sie sich nach einem Tag voller Abenteuer und Erholung mit einem köstlichen Abendessen verwöhnen lassen, ohne das Resort verlassen zu müssen.

© ALPS RESORTS ×

Kurz gesagt: My way of Herbsturlaub

Kurzum: Ein Urlaub in den ALPS RESORTS ist die perfekte Gelegenheit, den Herbst von seiner besten Seite zu genießen. Lassen Sie den Alltag hinter sich und gönnen Sie sich eine Auszeit in einem der luxuriösen Ferienhäuser, die keine Wünsche offenlassen. Ob private Wellnessoase, Wandertouren in der malerischen Bergwelt oder kulinarische Highlights – hier finden Sie alles, was SIE für IHREN unvergesslichen Herbsturlaub benötigen. Ganz nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen. Entfliehen Sie dem Nebel und verbringen Sie Ihren Herbst in den ALPS RESORTS, wo Erholung, Genuss und Naturerlebnis auf höchstem Niveau zusammenkommen.