Während Österreich und halb Europa weiter unter der Hitze stöhnen, beginnen in den Bergen bereits die Planungen für die Wintersaison! In der Region Schladming Dachstein in der Steiermark lässt man es heuer zum Saison-Opening so richtig krachen:

Superstar Robbie Williams kommt gleich für zwei Konzerte nach Schladming! Am 7. und 8. Dezember 2023 kommt ein echter Weltstar nach Schladming: Robbie Williams macht nach seiner Welttournee für zwei Zusatzkonzerte Halt in Österreich und bringt eine Bühnenshow der Superlative ins Planai Stadion. Um seine beiden Konzerte anzukündigen, war Robbie Williams schon jetzt persönlich auf der Reiteralm zu Gast und machte sich ein Bild von der atemberaubenden Kulisse am Fuße des Dachsteins. Der internationale Popstar schließt seine eineinhalbjährige Welttournee im Winter 2023 in Australien ab. Nach ein paar Tagen Urlaub in Österreich Anfang Dezember folgen dann gleich zwei Zusatzkonzerte - im Planai Stadion in Schladming. Robbie Williams in der Steiermark Die Bühne, auf der dieses Spektakel stattfinden wird, bildet einen weiteren Höhepunkt des diesjährigen Ski Openings. Mehrere hundert Quadratmeter kunstvoll integrierte LED-Walls und eine Fülle von Scheinwerfern und Lasern werden sich in die Winterlandschaft einfügen. Dazu paart sich eine perfekt choreographierte Pyrotechnik- und Lasershow für finale Akzente und Überraschungseffekte. So wird modernste Bühnentechnik mit leidenschaftlichem Entertainment kombiniert und eine atemberaubende Show auf die Beine gestellt. Special Packages (Tickets inkl. Übernachtung in der Region) gibt’s hier!

www.schladming-dachstein.at