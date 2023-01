Snow Polo World Cup in Kitz

In Kitzbühel in Tirol wird wieder der Sport hoch zu Ross ausgetragen.

Bereits zum 20. Mal steigt der Snow Polo World Cup von 12. bis 15. Jänner 2023 vor den Toren der Gamsstadt im Münichau-Stadion. Das Event gilt als weltgrößtes Polo-Turnier auf Schnee und brilliert durch actiongeladenen Pferdesport und edles Ambiente.

VIP-Highlight

Am Donnerstag um 18 Uhr findet in der Kitzbüheler Innenstadt die Eröffnung mit dem Einzug der Mannschaften in die Kitzbüheler Innenstadt zum "Hotel zur Tenne" statt. Von Freitag bis Sonntag werden dann die spannenden Spiele auf der Münichauer Wiese in Reith bei Kitzbühel ausgetragen. Gesellschaftliches Highlight für die VIPs ist die "Polo Player's Gala". Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Stars und Sternchen als Gäste erwartet.

www.kitzbuehelpolo.com