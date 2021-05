Urlaub ohne Stress und Lärm

Das Travel Charme Bergresort Werfenweng im Salzburger Land verzaubert Urlauber mit sanfter Natur.

Himmlische Ruhe liegt über Werfenweng. Nur hier und da zwitschert ein Vogel, die Luft ist kristallklar. Der Ort liegt weniger als eine Stunde von der Mozartstadt Salzburg entfernt und hat sich bereits vor über zwanzig Jahren dem umweltverträglichen Reisen verschrieben. Ein Ort der Ruhe und Entspannung, ideal, um dem Alltagsstress zu entfliehen und gleichzeitig Modellort für sanfte Mobilität (SAMO). Inmitten dieser ursprünglichen Berglandschaft liegt das Bergresort Werfenweng. Traditionelle, heimische Küche, regionale Spa-Behandlungen und ein vielfältiges Erlebnisangebot machen das Resort zu jeder Jahreszeit zu einem Hideaway für Urlaub im Einklang mit der Natur.

© Bergresort Werfenweng ×

Träumen mit Aussicht

Jeder Blick aus den Fenstern ist auf die Gipfel und die Almwiesen des alpinen Hochtals gerichtet. Das Interieur präsentiert sich in dezentem Design, mit viel Holz und warmen Farben. Alle Zimmer, Suiten und Residenzen verfügen über einen Balkon, wodurch sich die frische Bergluft auch auf dem Zimmer genießen lässt. Die Kaminlounge mit knisterndem Feuer und Leseecke lädt zum wohl verdienten Faulenzen ein. Ein Spaziergang durch das große Areal oder ein Aperitif bei Sonnenschein auf der weitläufigen Terrasse mit individuellen Rückzugsmöglichkeiten - schon stellt sich ein Gefühl des Ankommens und der Leichtigkeit ein.

© Bergresort Werfenweng ×

Harmonie zwischen Körper, Geist & Seele

Das Bergresort Werfenweng ist der ideale Ausgangspunkt für die Suche nach dem Inneren Selbst. Das PURIA Spa lässt sämtliche Alltagslast verschwinden: Schwimmen in der Wasserwelt mit beheiztem Außenpool und Outdoor-Whirlpool mit Blick auf die imposante Bergwelt oder Schwitzen in einem der Fitnesskurse sorgt für neue Energie. In der Saunalandschaft inklusive Hütten- und Zedernholz-Biosauna oder bei einem Spa-Treatment gelingt Ausspannen ganz einfach. In den Ruhebereichen lässt es sich ungestört schlummern und träumen. Das Verwöhnprogramm wird abgerundet von einem Schlammbad oder einem Körperpeeling mit regionalen Kräutern. Für Paare ist die Private Spa Suite der ideale Rückzugsort für entspannte Stunden zu zweit.

© Bergresort Werfenweng ×

Traditionelles Küchenerlebnis

Käse und Milch aus dem Salzburger Land, Honig vom Imker aus dem Tal und traditioneller österreichischer Wein: In den Restaurants Feinspitz, Stroblhaus und Moosmühle kommen originelle Interpretationen regionaler Gerichte auf den Tisch. Das Stroblhaus, ein in rustikalem Stil gehaltenes Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert, ist heute Treffpunkt für Hotelgäste und Einheimische, um sich nach einer Bergtour leckere Schmankerl schmecken zu lassen. Auch ein Hüttenabend mit Freunden und Familie sowie eine exklusive Weinverkostung sind ein einmaliges Erlebnis. Wer Essen mit Ausblick liebt, kommt außerdem im Restaurant Feinspitz doppelt auf seine Kosten: Hier gibt es zum Essen die Aussicht auf die Berge sowie spannende Einblicke in die Zubereitung der Gerichte in der Showküche. Die begehbare Vinothek hat regionale oder internationale Tropfen für den Aperitif oder den Drink am Abend im Angebot.

© Bergresort Werfenweng ×

Echt nachhaltiger Urlaub

In Werfenweng wird Nachhaltigkeit wirklich gelebt, hinter dem Zauberwort SAMO steckt ein ausgeklügeltes Konzept: Wer mit der Bahn anreist oder den Autoschlüssel bei der Ankunft abgibt, erhält in Partnerbetrieben wie dem Bergresort Werfenweng die SAMO-Card für sanfte Mobilität. Gratis ist damit unter anderem das Ortstaxi genauso wie der Verleih von Elektroautos für leise Touren durch‘s Tal. Fahrräder, E-Bikes und Fun-E-Mobile gehören ebenfalls zum kostenlosen Service, im Winter auch Langlaufski und Rodelschlitten. So lässt sich umweltschonend ein alpines Paradies entdecken - mit weiten Wiesen, Alpenblumen und majestätischem Fels, mit Murmeltieren, Adlern und Gämsen.

© Bergresort Werfenweng ×

Bergerlebnisse bei Sonne



Auch außerhalb des Resorts gibt es jede Menge zu erleben. Das sommerliche Angebot umfasst zum Beispiel Wanderwege durch den Wald, über die Berge zu Hütten und Gasthöfen. Für Golfliebhaber steht ein 9-Loch-Platz mit Blick auf Weiden und Gipfel zur Verfügung. Anfänger können auch einen Einsteigerkurs belegen. Wer hoch hinaus will, geht Paragliden oder wagt einen Tandemsprung.

© Bergresort Werfenweng ×

Ein Business-Trip in die Natur

Business und Entspannung miteinander verbinden: Das Travel Charme Bergresort Werfenweng beherbergt ein modernes Tagungszentrum mit Media Lounge und Tagungsräumen auf knapp 750 qm. Ganz im Sinne des Workation-Trends ermöglicht es eine unkomplizierte Kombination aus Urlaub und Arbeit. Das Hotel bietet passende Räumlichkeiten für Konferenzen, Präsentationen, Konzerte, Theater und Seminare zwischen Gipfeln und Seen. Mit Arbeitsplätzen in der Lobby und im Außenbereich erleben Geschäftsreisende hier ein Zusammenspiel von Business, sportlicher Aktivität und ganzheitlicher Entspannung. Alles an einem Ort.

© Bergresort Werfenweng ×

