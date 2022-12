Weihnachts-Traum in Salzburg

Von Oberndorf bis Wagrain – in sechs „Stille-Nacht-Orten“ begibt man sich auf die Spuren des weltberühmtes Liedes „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Begonnen hat alles etwa 20 Kilometer nördlich der Stadt Salzburg. In Oberndorf in der St.-Nikola-Kirche trugen Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber am Nachmittag des 24. Dezembers 1818 zum ersten Mal gemeinsam das weltberühmte Lied vor, zweistimmig und nur von einer Gitarre begleitet. Die Kirche wurde jedoch abgetragen und an der dortigen Stelle die heutige Stille-Nacht-Kapelle errichtet.

Der Entstehungsort des Weihnachtsliedes ist das perfekte Ausflugsziel, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, wie überhaupt zahlreiche Locations in Salzburg mit der Geschichte von „Stille Nacht“ verknüpft sind. In modernen und zugleich historischen Museen, imposanten Kirchen und an idyllischen Plätzen beginnt die Geschichte von „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ zu leben.

Oberndorf bei Salzburg. Oberndorf liegt rund 20 Kilometer nördlich der Mozartstadt und hat als Stille-Nacht-Gemeinde weltweiten Ruhm erlangt. Joseph Mohr war in der Schiffergemeinde, die erst zwei Jahre zuvor von Laufen auf bayerischer Seite getrennt wurde, von 1817 bis 1819 als Hilfspriester tätig. Der Lehrer von Arnsdorf, Franz Xaver Gruber, verdiente sich in Oberndorf sein Zubrot als Organist. Aus der Begegnung der Männer wurde eine Freundschaft und dieser ist das Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ zu verdanken. Am Nachmittag des 24. Dezembers 1818 überreichte der Hilfspriester Joseph Mohr dem Lehrer Franz Xaver Gruber sein 1816 verfasstes Gedicht mit der Bitte, dieses zu vertonen. Am Abend desselben Tages trugen es die beiden Männer zweistimmig und nur von Joseph Mohr auf der Gitarre begleitet, nach der Christmette vor.

Tipp: Ein Must-visit in Oberndorf ist das Stille-Nacht-Museum Oberndorf im alten Pfarrhof und die Stille-Nacht-Kapelle.

Stadt Salzburg. Auf einem Spaziergang durch die Mozartstadt entdeckt man die Lebensstationen von Joseph Mohr – in der Steingasse 31 beispielsweise, wo dieser seine Kindheit und Schulzeit in ärmsten Verhältnissen verbracht hat. Sehenswert auch der Salzburger Dom mit historischem Taufbecken und der Salzburger Domorgel, die von Carl Mauracher umgebaut wurde. Der Zillertaler Orgelbauer brachte das Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ schon im Jahr 1819 von Oberndorf in seine Heimat nach Fügen. Im Taufbecken wurden unter anderem Joseph Mohr und Wolfgang Amadeus Mozart getauft.

Tipp: In Salzburg werden Stadtführungen zum Thema „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ angeboten, die unter anderem in die Steingasse, in den Dom, zum Priesterhaus am Makartplatz, zum Benediktinerkloster St. Peter am Fuße des Mönchsberges und zur heutigen Universität Salzburg mit der Großen Aula führen.

Mariapfarr. In Mariapfarr trat Joseph Mohr seine erste Stelle als Hilfspfarrer an: Er lernte seinen Großvater kennen und verfasste 1816 das Gedicht „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Die geschichtsträchtige Wallfahrtskirche muss man gesehen haben.

Arnsdorf. Die alte Volksschule in Arnsdorf (Gruberschule) beherbergt das ausgezeichnete Stille-Nacht-Museum Arnsdorf. Über knarzende Stufen geht es in den ersten Stock und dort in die ehemaligen Wohnräume von Franz Xaver Gruber, wo er von 1807 bis 1826 gemeinsam mit seiner ersten Frau, ab 1829 mit seiner zweiten Frau und den Kindern lebte. Hier hat er mit größter Wahrscheinlichkeit am Nachmittag des 24. Dezember 1818 auch die Melodie von „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ komponiert. Sehenswert die Wallfahrtskirche „Maria im Mösl“.

Hallein. In Hallein konnte sich Franz Xaver Gruber als Chorregent ganz der Musik widmen: Die Stadt verfügt über ein neu gestaltetes Stille-Nacht-Museum und lädt zu einem Bummel auf den Spuren des Komponisten ein. In Hal­lein finden sich Franz Xaver Grubers letzte Ruhestätte und die Gruber-Orgel in der Stadtpfarrkirche.

Wagrain. In Wagrain blieb Joseph Mohr vor allem als „sozialer Vikar“ in Erinnerung. Hier trat er am 4. März 1837 seinen Dienst an. Tipp: Auf dem Wagrainer Kulturspaziergang geht es zu zahlreichen historischen Orten. In Wagrain findet sich auch Joseph Mohrs letzte Ruhestätte.