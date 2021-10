Herrliches Salzkammergut

Einer der wohl schönsten Orte rund um den Traunsee im Salzkammergut ist das malerischen Dorf Traunkirchen.

Hier, idyllisch eingebettet zwischen den Bergen und dem Wasser, liegt das Hotel Post am See Vor der Hoteltüre warten auch im Winter viele Entdeckungstouren.

Die kalten Nächte und der Morgennebel sind bereit die ersten Vorboten auf die Wintersaison am Traunsee. Während die einen noch die Herbsttage genießen, steigt bei den anderen schon die Vorfreude auf die weiße Jahreszeit. Das Salzkammergut verwandelt sich dann in ein romantisches Winterwunderland, in und rund um Traunkirchen genießt man die winterliche Natur ganz entschleunigt. Sei es beim morgendlichen Spaziergang am Traunsee, wenn die Sonne die frühen Nebelschwaden vertreibt, oder beim Natur-Eislaufen an den wunderschönen Langbathseen. Beim Landlaufen und beim Schneeschuhwandern, aber auch auf der Natur-Rodelbahn offenbart sich die Winterlandschaft ebenfalls von seiner schönsten Seite.

Romantisches Brauchtum

Berühmt ist die Region besonders in den Wintermonaten für ihr behutsam bewahrtes Brauchtum – wie etwa die riesigen Landschaftskrippen und den traditionsreichen Glöcklerlauf. Aber auch ein kleines-feines Skigebiet ist mit dem Shuttle-Dienst vom Hotel aus in wenigen Minuten erreichbar: am Feuerkogel warten moderne Liftanlagen und familienfreundliche Pisten auf die Gäste. Außergewöhnlich genießen lässt es sich übrigens auch im Winter im Gastgarten vorm Hotel Post am See – denn hier wird das Essen in beheizten Gondeln serviert, die jeweils Platz für bis zu zehn Personen bieten.

Wohlfühltage im Hotel Post am See

Freches Rosa in den Gängen, ruhige und harmonische Töne in Olive, Ocker, Senf und Rost in den völlig neugestalteten, luftig hellen Zimmern. Grüner Marmor, Holzböden und Naturmöbeln sind der ideale Materialmix für Winterurlauber. Die Bäder wurden offen in die Schlafbereiche integriert, viel Glas verleiht Transparenz, dazu weiße und Mosaik-Fliesen als edle Akzente. Benannt sind die Zimmer und Suiten teilweise nach berühmten Künstlern, die hier im Salzkammergut in den letzten 200 Jahren ihre Urlaube verbrachten. Wer im Hotel Post am See eincheckt, wird nicht nur mit stylischer Architektur und smaragdgrünem Seeblick belohnt. Einer der besten Köche Österreichs, Lukas Nagl, kocht im nur wenige Meter entfernten Restaurant Bootshaus im Seehotel Das Traunsee und ist auch für die Kulinarik im Wirtshaus Poststube 1327 im Hotel Post am See verantwortlich.