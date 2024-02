× Zahlreiche Events rund um regionalen Genuss & Kultur am Hochkönig

Neben dem Frühjahrsskifahren bietet die Region Hochkönig im März wieder erstklassige Events, die Genuss, Tradition und Sport perfekt miteinander kombinieren.

Die Region Hochkönig im Salzburger Land hat viel zu bieten

Die weitläufigen Pisten und 34 modernen Seilbahn- und Liftanlagen sorgen für traumhafte Ausblicke über das imposante Hochkönigmassiv sowie die drei Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach. Eine besondere Attraktion ist die Königstour: Auf geschickte Weise verbinden die Liftanlagen sechs Gipfel und schaffen damit 35 durchgehende Pistenkilometer und die einmalige Gelegenheit, an nur einem Tag das gesamte Skigebiet Hochkönig zu erkunden.

Volksmusikalische Skihüttenroas im Skigebiet

Am Sonntag, 10. März, tauchen die Gäste ganz in das Brauchtum des Salzburger Lands ein, wenn lokale Musiker mit traditioneller Volksmusik zur „Skihüttenroas“ anstimmen – live und unplugged. In und rund um die Berghütten spielen dabei verschiedene Musikgruppen ein buntes Repertoire an Volks- und Blasmusik und die Klänge der Alphorn- und Weisenbläser sorgen für tolle Nostalgiemomente. Letztere werden unterstützt von Nostalgieskifahrerinnen und -skifahrern, die alljährlich zur „Skihüttenroas“ zusammenkommen und zeigen, mit welcher Ausstattung die Großeltern „anno dazumal“ die Berge eroberten. An diesem Tag findet auch noch der höchste Bauernmarkt der Alpen statt – auf ausgewählten Hütten finden sie eine feine Auswahl an heimischen Produkten zu kaufen und zu verkosten.

Gondel. Alm. Genuss

Ein Fünf-Gänge-Gourmetmenü in einer Gondel – das gibt es nur am Hochkönig. Am Freitagabend, 15. März, verwandelt sich die Natrunbahn in ein erstklassiges Gourmetrestaurant. Dabei wird den Gästen während der Gondelfahrt ein Fünf-Gänge-Menü serviert. Nach dem letzten Gang erwartet die Teilnehmer zum Ausklang ein flying Dessert und stimmungsvolle Live-Musik in der TOM Almhütte.

Das Alpine Craft Festival am Hochkönig

Wer ein gutes Bier dem Wein vorzieht, der ist beim Alpine Craft Festival am Hochkönig genau richtig. Von Donnerstag, 21. März, bis Samstag, 23. März, dreht sich dort alles um das Thema Bier. Los geht es am Donnerstagabend mit dem „Beer & Dine“, bei dem Besucher in ausgewählten Restaurants handgemachtes Bier der Braumeister verkosten können – dazu gibt es passend abgestimmte Gerichte. Am Freitagabend folgt dann die „Alpine Craft Night am Berg“ auf der TOM Almhütte. Hier sorgen Foodtrucks voller österreichischer Spezialitäten, Showacts und Live-Musik für beste Partystimmung.

Am Samstag, 23. März, ziehen die DJ, Braumeister und Showacts auf die Hütten direkt ins Skigebiet. So wird der Einkehrschwung garantiert zu einem genussreichen und besonderen Erlebnis. Mehr Informationen über unsere Veranstaltungen unter: www.hochkoenig.at/de/events-highlights/veranstaltungen/top-events-und-veranstaltungen-am-hochkoenig.html



MEHR INFORMATIONEN:

Hochkönig Tourismus GmbH

5761 Maria Alm, Am Gemeindeplatz 7

Tel.: +43 / (0) 6584/20 388

region@hochkoenig.at, www.hochkoenig.at, www.skiamade.com