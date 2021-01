Samstag, 16. Jänner

Heuer ist bekanntlich alles anders.

Die Ferienmesse Wien ist traditionell der Auftakt ins neue Reisejahr. Normalerweise findet sie ja stets im Jänner in der Messe Wien statt. Doch heuer ist bekanntlich alles anders – aus der Ferienmesse wird der Online-Reisetag am 16. Jänner 2021.

© Michal Vitasek - CzechTourism

Wie stimmt man sich in einem Ausnahmejahr wie diesem aufs Thema Urlaub und Reisen ein? Natürlich digital! In Zusammenarbeit mit Tschechien als Partnerland geht heuer erstmals statt der beliebten Ferienmesse Wien ein Online-Reisetag über die Bühne - und zwar am Samstag, dem 16. Jänner. Mit an Bord dieses Reisetags ist auch Kabarettist Gerald Fleischhacker.

Die Teilnahme ist kostenlos. Neben interessanten Gesprächspartnern gibt's attraktive Reiseangebote, sowie exklusive Reisepreise. Jener Ort, an dem sonst tausende Besucher unterwegs sind, um sich über die neuesten Reisetrends zu informieren, verwandelt sich heuer in ein TV-Studio. Die attraktivsten Reisetrends und -informationen kommen somit direkt nach Hause. Registrieren kann man sich jederzeit vorab unter www.ferien-messe.at .

Die Tschechische Republik ist in diesem Jahr Partnerland des Online-Reisetags. In einem Live-Interview wird daher Yvette Polasek, Direktorin von CzechTourism Wien, am 16. Jänner ab 10.00 Uhr berichten, was man in Tschechien in diesem Jahr auf keinen Fall versäumen sollte. Unter anderem wird verraten, in welchen Burgen und Schlössern man nächtigen kann und wo es spuckt; wo Familien mit Kindern im Zoo schlafen können; in welchem Hotel man in das Flair ausgewählter internationaler Filme aus den 60- er oder 70-er Jahre eintaucht; oder auch, wo man am besten für ein romantisches Wochenende absteigt.

Die klassische Wiener Ferienmesse ist von 7.-9. Mai 2021 geplant, sofern es die gesetzlichen Vorgaben und die Corona-Situation zulassen.