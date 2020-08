Der Natur so nahe wie noch nie

Fernab vom Massentourismus entdecken Sie Osttirol von oben!

Ob zu Fuß oder mit der Bahn: In Osttirol ist man immer auf den Spuren der Natur. Die Bergbahnen St. Jakob im Defereggental, die Bergbahnen Kals am Großglockner und das Skizentrum Hochpustertal Sillian bringen Wanderer und Naturabenteurer auch im Sommer hoch hinaus.

Der charmante Geheimtipp

© Schultz Gruppe

St. Jakob im Defereggental im Bezirk Lienz ist ein wahres Naturjuwel der Alpen. Kaum ein Tal hält so viele Schätze bereit. Umgeben von unberührter Natur und einer vollkommenen Ruhe präsentiert sich St. Jakob i.D. als ein wahrer Geheimtipp für die Entschleunigung im Sommer. Ein Teil der Gemeinde steht im Nationalpark Hohe Tauern – dem größten Schutzgebiet der Alpen. Hier sind Begegnungen mit der Natur also garantiert. Die Kabinenseilbahn und der Sessellift Mooserberg bringen Wanderer auf über 2.400 Metern, um tief in die Welt von Flora und Fauna einzutauchen.

3.000er und noch mehr

© Schultz Gruppe

Kals-Matrei ist wohl der Inbegriff von Outdoor-Sport-Möglichkeiten. Umgeben von einem Meer von Dreitausendern mit den höchsten Bergen Österreichs – dem Großglockner und dem Großvenediger kommt man während ausgiebigen Wanderungen und Biketouren kaum aus dem Staunen hinaus. Schroffe Felsen harmonieren mit den saftig-grünen Hängen, auf denen es so manche pink-leuchtende Alpenrose zu entdecken gibt. Doch die Entdeckungsreise geht noch weiter: Denn auch in Kals-Matrei begibt man sich auf die Pfade des größten Nationalparks Mitteleuropas, entdeckt beeindruckende Gletscher oder wandert entlang des ersten Wasserschaupfads Europas. Hinauf zur Outdoorbühne bringen die Gondel bzw. die Bahnen des Großglockner Resorts.

Vielfalt in Perfektion

© Schultz Gruppe

Das Trio für den Osttirol-Urlaub vervollständigt das Skizentrum Hochpustertal in Sillian. Denn auch hier geht’s bequem mit den Seilbahnen hoch hinaus in die Natur. Fernab vom Massentourismus gehen Familien auf Entdeckungsreise durch die Osttiroler Dolomiten. Sillian gilt als der sonnenreichste Ort Österreich und bietet damit bestimmt das beste Wetter für Ausflüge zu Fuß oder mit dem Rad.

