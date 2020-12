Rund, aromatisch und gespickt mit Pinienkernen, Pistazien, Sultaninen und kandierten Früchten – das ist Pandolce. Das wortwörtliche „Süßbrot“ mit der unverkennbaren Anis-Note darf an keiner Weihnachtstafel vom Ligurischen Meer, über Genua bis in die Berge, fehlen.

Auch wenn es an den bekannteren Panettone erinnern mag: Wehe, man nennt es so! Dann verscherzt man es sich mit den traditionsbewussten Einwohnern Liguriens, die stolz sind auf die Geschichte ihres Weihnachtskuchens. Die Ursprünge des Pandolce gehen viel weiter zurück als die ihres lombardischen Vetters, den Panettone. Es war Mitte des 16. Jahrhunderts, als der Doge Andrea Doria einen Wettbewerb unter den Konditoren der Region ausschreiben ließ. Ziel war es, ein Süßgebäck zu kreieren, das auch auf langen Schiffsreisen knusprig und aromatisch blieb.

Alte Weihnachtstradition

Heute gibt es Pandolce in zwei Varianten: einen lockeren, hohen Kuchen und einen kompakten, eher flachen, der mit dem Zusatz „antico“ bekannt ist und als der Schmackhafteste gilt. Traditionell wird der Pandolce auf einem Lorbeerzweig angerichtet und nach dem Weihnachtsessen serviert. Der oder die Jüngste am Tisch schneidet den Kuchen an, und der oder die Älteste verteilt die Stücke. Traditionsgemäß wird eine Scheibe für Arme und eine für den 3. Februar aufbewahrt. An diesem Feiertag ehren die Ligurier den Heiligen San Biagio, den Schutzherren des Rachens. Und so „genießen“ die Einheimischen direkt nach dem Aufstehen das altbackene Stück Pandolce. Es gilt als uraltes Wundermittel gegen jegliche Halsentzündung.

Wer zum Jahresende mit diesem süßen Gruß aus Ligurien seinen Lieben „Alles Gute“ wünschen möchte, der bekommt Pandolce Genueser Art online, unter anderem hier. Wer sich selbst versuchen will findet hier das Rezept von Stefania Lettini vom Feinkostladen „Lettinis“ in Düsseldorf:

Zutaten 200 g Mehl Typ 00

150 g Puderzucker

65 g weiche Butter

1 Ei

150 g Rosinen (zuvor in 100 ml Orangensaft ca. 1 Stunde einweichen)

50 kandierte Orangen in Streifen schneiden

3 g Fenchelsamen

3 g Trockenhefe oder Backhefe

25 g geröstete Pinienkerne

80 g geschälte Mandeln

15 g Milch

15 g Orangensaft

20 g geschälte Mandeln (für die Oberfläche)

1 Eigelb zum Bepinseln der Oberfläche Zubereitung Mehl, Puderzucker, weiche Butter und Ei in einer großen Schüssel vermengen. Nacheinander ausgedrückte Rosinen, kandierte Orangen, Fenchelsamen, Trockenhefe, Pinienkerne, Mandeln, Milch und Orangensaft unterheben und vorsichtig vermengen. Der Teig bleibt relativ weich. Auf Backpapier einen runden, flachen Kuchen formen. Mit den restlichen Mandeln belegen. Dann mit dem Eigelb leicht bepinseln. Den Teig bei 170 Grad Celsius Umluft etwa 20 Minuten backen. Der Teig darf nicht komplett trocken sein, da sonst der saftige Effekt verloren geht. © Agenzia In Liguria



Ligurien – die italienische Riviera

Die im Nordwesten Italiens liegende Küstenregion Ligurien ist auch als italienische Riviera bekannt. Mit ihren Provinzen Imperia, Savona, La Spezia und der Hauptstadt Genua ist sie Heimat für über 1,5 Millionen Menschen. Im Westen an Frankreich, im Norden an das Piemont, im Osten an die Emilia-Romagna und im Süd-Osten an die Toskana angrenzend, ist die Region mit ihrem mediterranen Klima ein beliebtes Urlaubsziel. Am bekanntesten sind der Küstenstreifen Cinque Terre mit seinen farbenfrohen Fischerdörfern sowie die Orte Portofino und Santa Margherita Ligure an der östlich gelegenen Riviera Levante. An der Westküste, der Riviera di Ponente, liegt Sanremo, ein historisches Seebad mit einem Casino aus Zeiten der Jahrhundertwende und einer blumengeschmückten Promenade.

Diashow: Eindrücke aus Ligurien 1/4 © Agenzia In Liguria Das Fischerdorf Manarola ist einer der Orte der Cinque Terre und liegt direkt an der Küste. Schon im alten Rom genoss man Sciacchetrà, den Wein aus dieser Ortschaft.

2/4 © Agenzia In Liguria Etwa 36 Kilometer von Genua entfernt liegt die Halbinsel von Portofino, auf der sich ein großer Naturpark befindet. Plinius der Ältere berichtet, dass der Ort Portofino von den Römern unter dem Namen Portus Delphini (Delfinhafen) gegründet wurde.

3/4 © Agenzia In Liguria Auf der Westseite der Halbinsel von Portofino liegt Camogli, eine Gemeinde mit etwa 5100 Einwohnern. Camogli stammt von "Casa delle Mogli" und heißt "Haus der Ehefrauen".

4/4 © Agenzia In Liguria Finalese zieht Archäologen aus der ganzen Welt an, denn hier finden sich die Grabstätten längst vergangener Völker, wie etwa das Grab des "Jungen Prinzen", der mit einem besonders edlen Totenhemd beigesetzt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lamialiguria.it/en/.