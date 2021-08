Hauben-Küche „out of the box“ genießen

„Der Wörthersee immer mit seiner Hauben-Kulinarik. Das kann man sich doch gar nicht leisten, oder?“ Das verneinen wir jetzt mal ganz schnell. Und beweisen Ihnen mit der neuen See.Ess.Spiele-Box genau das Gegenteil! Und sagen: „Doch, das können Sie!“.

Weil: Im mobilen „Mini-Gourmet-Restaurant“ im Pop-up-Stil gibt’s leistbare Gourmet-Überraschungsmenüs von Spitzenköchen aus der Region. Ohne Reservierung – und Hitzekollaps Ihres Geldbörserls – können Sie Spitzenköchen live über die Schulter schauen und einfach mal Haubenküche im Vorbeigehen ausprobieren. Pur, simpel, spontan.

Die von Hand gefertigte tiny-kitchen ist ein richtig hippes Teil, die mit einigen exklusiven Steh- und Sitzplätzen, bereits im Juni in Velden und im Juli in Pörtschach „aufgetaucht“ ist.

Im August zieht das mobile „Mini-Gourmet-Restaurant“ an seinen dritten Standort um, nämlich auf die idyllische Halbinsel Maria Wörth. Bewusst wird die pittoreske Kulisse des weit über die Grenzen bekannten Wallfahrts- und beliebten Hochzeitsortes am Südufer als dritte Location für die See.Ess.Spiele-Box gewählt. Denn die romantische Lage des malerischen Urlaubsortes bietet die perfekte Kulisse um erstklassige Kulinarik, abseits des Trubels, zu genießen.

Bei einem guten Glas Wein und feinster Haubenküche die Ruhe der Landschaft „auszukosten“, garantiert ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis für Gaumen und Seele. Wenn Sie noch keinen Sundowner in Maria Wörth erlebt haben, dann bietet sich im August in der See.Ess.Spiele-Box die beste Möglichkeit dazu. Der „Spielplan“ für den lässigen Spot am Südufer lässt einen schon das Wasser im Mund zusammenlaufen:

4.8. & 5.8. Caramé, Velden

Caramé, Velden 08.8. – 10.8. The Island@See Restaurant Saag

The Island@See Restaurant Saag 11.8. & 12.8. Falkensteiner Schloss Velden

Falkensteiner Schloss Velden 14.8. & 15.8. Soleo, Krumpendorf

Soleo, Krumpendorf 17.8. & 18.8. See Restaurant Saag by fifty fifty

See Restaurant Saag by fifty fifty 19.8. & 20.8. Beachhouse Velden

Beachhouse Velden 21.8. & 22.8. Das Balance Hotel, Pörtschach

Das Balance Hotel, Pörtschach 23.8. & 24.8. Seehotel Hubertushof, Velden

Seehotel Hubertushof, Velden 27.8. & 28.8. Werzer‘s Hotel Resort, Pörtschach

Werzer‘s Hotel Resort, Pörtschach 29.8. Parkhotel, Pörtschach

Änderungen vorbehalten!

Überzeugen Sie sich selbst, dass Sie nicht im Ferrari vorfahren oder mit Prada Heels zum fein Essen in ein Hauben-Restaurant stolzieren müssen, um zu genießen, degustieren und den Blick auf den Wörthersee schweifen lassen zu können.

Alle Infos zur Box, den Köchen und ihren weiteren Stationen im Laufe des Sommers finden Sie unter www.see-ess-spiele.com/box.

Noch nicht genug bekommen?

Im Herbst, genauer gesagt vom 24. September bis 03. Oktober, erreicht die „Genuss-Saison“ mit den See.Ess.Spielen ihren Höhepunkt.

Außergewöhnliche „Spielstätten“ und Veranstaltungsformate machen die genussvollen Facetten des Wörthersees für alle Fans des guten Essens live erlebbar. Mal wird im malerischen Schlössl diniert, mal auf der grünen Wiese, mal auf dem Schiff direkt am Wasser. Die einen treffen sich beim Kochkurs zum learning by doing, die anderen lassen sich an der edlen Tafel im Kerzenschein ein mehrgängiges Menü vom Haubenkoch schmecken oder brunchen zu chilligen Electronic-Vibes.

Hotel- und Restaurantbetriebe, hervorragende regionale Produzenten, kreative und renommierte (inter-)nationale Gastköche zaubern bereits zum vierten Mal zehn Tage lang eine Vielzahl an kulinarischen Meisterwerken auf die Teller.

Alle Infos zu den einzelnen Events, Locations, den Tickets und zum detaillierten „Spielplan“ mit Hauben-gekrönter Besetzung gibt’s unter: www.see-ess-spiele.com