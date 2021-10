Ab November 2021

Thailand öffnet am 1. November 2021 seine Grenzen für 46 Länder – darunter auch Österreich.

Seit Mitte August verzeichnet Thailand sinkende Infektionszahlen, nachdem der Höhepunkt der vorangegangenen Infektionswelle überschritten war. Mit Stand zum 22. Oktober liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 99,9 mit abfallender Tendenz.

Neue Regeln für die Einreise

Bisher war Urlaub in Thailand nur im Rahmen von Modellprojekten wie der Phuket Sandbox und unter strengen Auflagen möglich. Um die Einreise wieder zu erleichtern, gibt es jetzt ein neues System: Für die Einreise ohne Quarantäne aus Österreich ist somit lediglich eine vollständige Impfung (seit mindestens 14 Tagen), eine nachweisbare Reservierung für eine Nacht in einem zertifizierten Hotel sowie eine Krankenversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 50.000 USD notwendig. Zudem müssen sich Reisende mindestens 21 Tage lang in den gelisteten Staaten aufgehalten haben und bei der Einreise zwei PCR-Tests vorlegen. Der erste ist binnen 72 Stunden vor der Einreise durchzuführen, der zweite direkt nach der Ankunft in Thailand. Das Ergebnis des zweiten Tests muss in einem zertifizierten Hotel abgewartet werden. Ist es negativ, dürfen die Touristen frei weiterreisen.

Corona-Situation in Thailand

Zunächst wollte Thailand die quarantänefreie Einreise nur für zehn Länder gestatten, doch aufgrund der sinkenden Infektionszahlen und der Sorge, dass sich Touristen für andere asiatische Urlaubsziele entscheiden könnten, erhöhten sie die Zahl auf 46 Länder. Ab dem 31. Oktober wird die derzeit in Bangkok und 16 weiteren Provinzen bestehende nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Es herrschen jedoch auch danach landesweit noch grundlegende Hygieneregeln wie eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, Abstandsgebote und regelmäßiges Desinfizieren der Hände.

Weitere Infos hier.