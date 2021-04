Wandern in den Wiener Alpen

Die erste Seilschwebebahn Österreichs ist wieder im Pendeltakt unterwegs. In weniger als acht Minuten geht’s hinauf aufs Rax-Plateau. Der Niederösterreich Urlaub wartet bereits auf Sie.

Oben auf 1.545 Meter Seehöhe angekommen begeben sich Wander- und Berginteressierte auf die Spuren legendärer Alpinisten, Schriftsteller und Poeten. Der Raxalm-Berggasthof bietet Speisen und Getränke als „Wander-Take-Away“ an.

Leichte Anreise zur Rax

© Roman Zach-Kiesling ×

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich hat den Betrieb wieder aufgenommen. Die schnelle Fahrtzeit, die leichte Erreichbarkeit sowie ein umfassendes Sicherheitskonzept machen das Top-Ausflugsziel zu einer beliebten Anlaufstelle für Ausflügler im ganzen Land. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gewinnt weiter an Bedeutung: „Neue ÖBB Packages und Kombitickets mit regionalen Partnern sorgen in der Saison 2021 für eine rasche und unbeschwerte Anreise“, sagt Bernd Scharfegger, Geschäftsführer Scharfeggers Raxalpen Resort.

Wandern am Rax-Plateau

© Roman Zach-Kiesling ×

Am 34 km² großen Rax-Plateau treffen Wandergäste auf einen Ort der Kraft und Inspiration. Entlang der Wanderwege, wie dem Wiener Alpenbogen mit seinen 19 Etappen, kommen diese in Berührung mit einer faszinierenden botanischen Artenvielfalt. Der Sicherheitsaspekt in COVID-19-Zeiten bleibt auch hier nicht auf der Strecke. Bernd Scharfegger dazu: „Abstandhalten und die gängigen Hygieneregelungen sind einzuhalten, auch wenn die Ansteckungsgefahr im Freien laut Experten als äußerst gering angesehen wird.“

Für Speis und Trank am Berg ist gesorgt – vorerst aber nur als „Wander-Take-Away“ beim Raxalm-Berggasthof. Das Ottohaus ist ab dem 1. Mai zugänglich und bietet kleine Speisen zum Mitnehmen an. Der Saison 2021 blickt man positiv entgegen: „Die Rax-Seilbahn läuft nach den Revisionsarbeiten wieder wie am Schnürchen und ist bereit, Gästen den sehnsüchtigen Wunsch nach Freiheit am Berg zu erfüllen.“

