Vom 27. Bis 29. Oktober 2021 fahren Kinder unter 14 Jahren gratis mit der Rax-Seilbahn.

Mit dem Beginn der Herbstferien (27.10.) zieht es Familien mit Kindern wieder verstärkt in Niederösterreichs Natur- und Bergwelt. Für Ausflugsgäste meist die präferierte Wahl ist das 1.545 Meter hochgelegene Rax-Plateau. Bergauf geht es mit der Rax-Seilbahn, der ersten Personen-Seilschwebebahn Österreichs. Für Familien und wanderaffine Gäste wird die Gondelfahrt selbst zum Erlebnis. Gold gefärbte Wälder und weite Aussichten motivieren und steigern zugleich die Vorfreude auf eine ausgiebige Wanderung. Spezielle Kinderaktionstage entlasten zudem die Geldbörse: Im Zeitraum vom 27. bis 29. Oktober fahren Kinder unter 14 Jahren gratis mit der Rax-Seilbahn.

„Die Herbstsaion läuft äußerst zufriedenstellend. Wenn es in dieser Form weitergeht und das Wetter mitspielt, rechnen wir mit einem kräftigen Gästeplus", formuliert es Bernd Scharfegger, Geschäftsführer Scharfegger’s Raxalpen Resort, gewohnt zuversichtlich. Das Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr: Beim Herbst handelt es sich für die Rax-Seilbahn um eine touristische Hochsaison. Allein im letzten Jahr wurden im September und Oktober rund 38.000 Personen im Pendeltakt den Berg hinaufbefördert. Die positive Stimmungslage und verstärkte Frequenz bei der Rax-Seilbahn sind nach einer durchwachsenen Sommersaison „Balsam für die Seele“, betont Scharfegger und ergänzt: „Angebote in der Natur sind gerade in diesen bewegenden Zeiten die Antwort auf viele Fragen. Ein gesundheitsbewusster Lebensstil und einige weitere Faktoren haben den Wandersport nachhaltig verändert. Die Raxalpe ist ein Berg für jedermann – in den Herbstferien sind es vor allem Familien mit Kindern, die am Rax-Plateau anzutreffen sind.

Kinderaktionstage auf der Rax

Hinein in die Herbstferien, hinauf auf die Raxalpe in den Wiener Alpen in Niederösterreich: Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren fahren vom 27. bis 29. Oktober gratis mit der Rax-Seilbahn. „Bei Familien mit Kindern ist ein steigendes Berginteresse erkennbar. Nach einer rund achtminütigen Bergfahrt tauchen unsere Gäste in eine andere Welt ein. Oben bei der Bergstation angekommen, warten familienfreundliche Wanderwege und eine qualitätsvolle Hüttengastronomie“, sagt Scharfegger. Die gute Erreichbarkeit des TOP-Ausflugsziels soll nicht unerwähnt bleiben. Das Naherholungsgebiet ist von Wien aus in rund einer Stunde öffentlich sowie mit dem PKW erreichbar. Die Tickets sind bequem mit dem Online-Tool buchbar. Eine von vielen Maßnahmen, die zur Erhöhung des Gästekomforts dienen.

Mit dem Beginn der Herbstferien neigt sich langsam die Saison auf der Rax dem Ende zu. Diese läuft noch bis 7. November 2021, danach folgen die dreiwöchigen Revisionsarbeiten.

