Ab ans Meer!

Grünes Licht für den Urlaub 2020: Auf nach Kroatien!

Gute Nachrichten für alle Österreicherinnen und Österreicher, die heuer im Sommer noch in Kroatien ihren wohlverdienten Urlaub verbringen wollen. Slowenien hat seine kroatischen Nachbarn zwar am Wochenende von der so genannten grünen auf die gelbe Liste herabgestuft, weil es wieder dort mehr Corona-Fälle gibt. Jedoch ändert das nichts an der Reisefreiheit für alle Urlauber, die beispielsweise von Österreich nach Kroatien und retour reisen. Sie dürfen Slowenien ohne schwerwiegende Auflagen durchqueren. Die einzigen Vorgaben der Behörde: die Durchfahrt muss innerhalb von zwölf Stunden ohne unnötige Aufhalte erfolgen. Stopps an Tankstellen oder Raststätten sind erlaubt, man darf in Slowenien aber nicht übernachten.