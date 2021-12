Urlaubs-Vorfreude

Ab in den Urlaub: Wir alle können es kaum erwarten nach Zeiten des Verzichts im kommenden Jahr in wohlverdiente Ferien zu starten.

Ob nah oder fern, Abenteuer oder Entspannung: Die ReiseLust24-Redaktion präsentiert Reiseideen fürs neue Jahr, da ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Panama: Für Inselerkunder und Surf-Fans

Panama ist weltbekannt für den gleichnamigen Kanal, beherbergt darüber hinaus aber auch mehr als 1.600 Inseln und eignet sich damit perfekt für einen Insel-Hopping-Urlaub. Neben Taboga Island, der Blumeninsel, ist der Golf von Chiriquí mit dutzenden abgelegenen Inseln ein Muss. Das Gebiet begeistert nicht nur mit Traumstränden, sondern auch mit einem der dichtesten Mangrovenwälder Mittelamerikas. Auch Surf-Fans kommen in Panama auf ihre Kosten. Mit über 2.400 Kilometern Küstenlinie gibt es zahlreiche Spots, um die perfekte Welle zu erwischen – sowohl im Pazifik als auch im karibischen Meer. Playa Morrillo zählt zu den beliebtesten Surf-Spots und ist berühmt für den "Morrillo Break", der zu den beständigsten in Panama zählt.

Weitere Informationen unter www.visitpanama.com.

Belize: Für Abenteurer, Taucher und Naturliebhaber

Das zweitkleinste Land Mittelamerikas galt bislang als absoluter Geheimtipp und wurde nun von National Geographic und Lonely Planet zu einem der Top-Reiseziele 2022 ernannt. Höchste Zeit also, ins vielfältige Belize zu reisen. Natur-Fans freuen sich über 17 Nationalparks und Wildschutzgebiete, die exotische Tiere wie Pumas, Tapire, Jaguare und über 500 Vogelarten beheimaten. Abenteurer können den Dschungel per Zip-Line in luftiger Höhe von etwa 20 Metern erkunden. Ein weiterer Adrenalin-Kick: Im Schein einer Stirnlampe erkunden Reisende das Höhlensystem von Belize, überqueren unterirdische Flüsse und stoßen dabei vielleicht sogar auf Relikte aus vergangenen Mayazeiten. Zudem begeistert Belize Taucher mit dem zweitgrößten Riffsystem der Welt, welches zum UNESCO Weltnaturerbe gehört und Lebensraum für etwa 500 Fischarten, darunter Haie, Rochen sowie Schildkröten bietet. Ein weiteres Highlight ist das Great Blue Hole, ein großes Sinkloch, das sogar vom Weltall aus zu sehen ist und vom französischen Meeresforscher Jaques-Yves Cousteau zu einem der besten Tauchplätze der Welt erklärt wurde.

Weitere Informationen unter www.travelbelize.org.

Sandals Resorts: Für Paare, die sich nach einer romantischen Auszeit sehnen

Türkisfarbenes Meer, weiße Sandstrände, hohe Palmen und Entspannung pur: Die Karibik steht bei vielen auf der Bucket-List. Sich auf Jamaika auf die Spuren von James Bond begeben, mit schwimmenden Schweinchen auf den Bahamas plantschen oder die Kunst und Kultur im bunten Curaçao erleben: Die verschiedenen Karibikinseln bieten unzählige Möglichkeiten. Vor Ort machen die luxuriösen Sandals Resorts, die auf sieben Inseln vertreten sind, den Traumurlaub perfekt. Speziell auf Paare ausgerichtet, bieten die Resorts mit ihrem Luxury-Included-Konzept alles für eine besondere, romantische Zeit. Zu den Highlights im kommenden Jahr zählen die Wiedereröffnung des komplett neugestalteten Sandals Royal Bahamian im Januar und die Neueröffnung des Sandals Royal Curaçao im April 2022.

Weitere Informationen unter www.sandals.de.



Hotel Altstadt Vienna: Für Kunstliebhaber

Seit über 30 Jahren nächtigen Gäste umgeben von Kunst im Hotel Altstadt Vienna in der österreichischen Hauptstadt. In der hauseigenen Sammlung finden sich internationale Namen wie Warhol oder Niki de Saint Phalle, aber auch österreichische Meister wie Markus Prachensky. Zudem ist jedes Zimmer einzigartig und wurde in Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern und Designern gestaltet. Zwei Highlights im Jahr 2021 waren zum Beispiel die neue Helmuts Art Suite sowie der Moretti Room, welcher vom gleichnamigen Schauspieler Tobias Moretti gestaltet wurde. Zentral gelegen am Spittelberg im siebten Wiener Bezirk ist das Boutiquehotel der ideale Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Nach einem aufregenden Sightseeing-Tag entspannen sich Städtereisende gemütlich bei einem Glas Wein am brodelnden Kaminfeuer im Roten Salon oder in einem der außergewöhnlichen Zimmer.

Weitere Informationen unter www.altstadt.at.



VistaJet: Für Freunde und Familien, die nach einer besonderen Reunion suchen

Wer auf der Suche nach einem einzigartigen Wiedersehen ist, wird bei VistaJet fündig. Das erste und einzige globale Unternehmen der privaten Luftfahrt hat gemeinsam mit dem Eventplaner Sharky & George außergewöhnliche Reisen entwickelt. So reisen Familien und Freundesgruppe zum Beispiel in die Vergangenheit ins antike Griechenland, um sich den zwölf Aufgaben des Herkules zu stellen. Die Hinweise und Herausforderungen werden in die ungewöhnlichsten Aktivitäten verwoben, vom Höhlentauchen, um Hydra vom Meeresgrund zu fangen, bis hin zum Sammeln der goldenen Äpfel auf dem Gipfel des Olymps. Nach Griechenland gelangen die Reisenden mit VistaJet und genächtigt wird auf einer luxuriösen Yacht.

Weitere Informationen unter www.vistajet.com/children.



Travelzoo: Für Inspirationssuchende und Schnäppchenjäger

Polarlichter bestaunen in Island, ein Road-Trip durch die USA oder doch lieber ein entspannter Strandurlaub auf den Kanaren? Travelzoo bietet seinen Mitgliedern seit mehr als 20 Jahren unzählige Möglichkeiten zu besonderen Reisen zu sehr guten Preisen und mit flexiblen Reise- und Stornierungsoptionen an. Dafür arbeiten die Deal-Experten von Travelzoo mit über 5.000 Top-Reiseanbietern zusammen. Wer noch auf Ideensuche für 2022 ist, kann sich online kostenlos registrieren und die Angebote durchstöbern. Neben vielen Deals auf der Website gibt es wöchentlich zudem den Top 20-Newsletter mit 20 neuen Deals.

Weitere Informationen unter www.travelzoo.com/de.