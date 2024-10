Die Herbstferien von 27.10. bis 03.11.2024 stehen vor der Tür und bieten die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit der Familie unvergessliche Erlebnisse zu sammeln.

Ob Wanderungen in der goldenen Berglandschaft der Rax, interaktive Erkundungstouren in der Landeshauptstadt, oder tierische Begegnungen in der Family City.





Tipp 1: Bauer werden und Alpakas streicheln

In der Family City beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf erwartet Familien mit Kindern ein wahres Erlebnisparadies: Merlin’s Kinderwelt lockt mit über 200 In- und Outdoor-Attraktionen, die größtenteils kostenlos nutzbar sind. Ein Besuch auf Merlin’s Farm wiederum bietet hautnahen Kontakt zu über 300 Tieren wie Kängurus, Alpakas, Mini-Eseln und Schafen. Besonders spannend ist das Programm „Erlebnis PUR – Bauer werden“, bei dem Kinder in den Alltag eines Bauernhofs eintauchen können.

Tipp 2: Frische Bergluft mit Sigmund Freud & Co

Goldgefärbte Wälder, die frische Bergluft und ein atemberaubender Panoramablick machen die Raxalpe zu einem magischen Anziehungspunkt im Herbst. Hinauf geht es im Pendeltakt mit der Rax-Seilbahn, der ersten Personen-Seilschwebebahn Österreichs – und das in weniger als acht Minuten. Gäste begeben sich hier auf die Spuren historischer Persönlichkeiten wie Sigmund Freud, Arthur Schnitzler oder Viktor Frankl. Es wartet eine faszinierender Erlebnisraum, der Themenwege, Info-Punkte und Erlebnisstationen beinhaltet. Für Hüttengaudi und kulinarische Höhenflüge sorgen das Ottohaus oder der Raxalm-Berggasthof der Familie Scharfegger. Nächtigen lässt es im charmanten Raxalpenhof in Prein.

Tipp 3: Mit BAKABU auf Entdeckungstour

Die Landeshauptstadt St. Pölten ist mit dem neuen Kinder-Erlebnisweg „BAKABU und das Wolfslied von St. Pölten“ um eine Attraktion reicher. Der 1,6 Kilometer lange Pfad führt vom Rathausplatz bis zum „KinderKunstLabor“ und bietet Familien mit Kindern ein interaktives Abenteuer. Insgesamt sind acht Stationen mittels QR-Codes zu absolvieren. Immer mit dabei ist BAKABU, der aufgeweckte Ohrwurm. Er präsentiert St. Pölten von einer neuen Seite und ist bei der Tour ein unterhaltsamer sowie pädagogisch wertvoller Begleiter. Es werden die Geheimnisse der Landeshauptstadt gelüftet & überdimensionale Spinnennetze erkundet, man lauscht dem Glockenspiel des historischen Rathauses St. Pöltens und tanzt rhythmisch mit dem Wasser aus dem Springbrunnen.

Tipp 4: Schaurig-gruseliger Familienspaß

An Land, zu Wasser, bergauf und bergab führen heuer 55 Attraktionen das Gütesiegel der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs. Speziell in den Herbstferien locken Jubiläen, neue Attraktionen und Themenveranstaltungen: Mit einem großen Halloween-Special lassen die Kittenberger Erlebnisgärten aufhorchen. Das Programm in den Herbstferien bietet Bastelstationen, eine Kindergruseldisco, ein Mythen-Rundgang und vieles mehr. Immer einen Besuch wert ist Sparbach, der älteste Naturpark Österreichs. Baumriesen, romantische Ruinen und großzügige Wiesen laden ein, die Wienerwaldlandschaft zu durchwandern.

Tipp 5: Shoppen im Outlet-Paradies

Für alle Shopping-Begeisterten bieten die Herbstferien einen weiteren Höhepunkt: das Fashion- & Designer-Outlet-Center FREEPORT mit über 80 Stores und 250 Top-Marken. Hier warten Discounts in Höhe von bis zu 70 Prozent auf Marken wie Tommy Hilfiger, Nike, Adidas oder Calvin Klein.

Neben Mega-Rabatten gibt es zudem gerade in den Herbstferien zahlreiche Gewinnspiele, Kinderschminkstationen und Gastro-Highlights. Mit langen Öffnungszeiten (Mo bis So von 10:00 bis 21:00 Uhr) und nur 40 Minuten von Wien entfernt ist FREEPORT ein ideales Shoppingziel für die ganze Familie.