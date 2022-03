Beliebte Kinderwoche erstmals als Winteredition

Die Kinderwoche in St. Johann in Salzburg findet erstmals als Winteredition statt: Vom 10. bis 15. April sorgt die „JoKiWo“ bei Familien mit Kindern für einen qualitätsvollen Aufenthalt in den Salzburger Alpen.

Viel Natur und Bewegung machen die coolste Kinderwoche des Landes gefragt wie nie zuvor. Die „JoKiWo“ hat sich zu einem strahlenden Highlight in den Salzburger Alpen entwickelt. Es überrascht daher nicht: Die Erfolgsstory rund um die renommierte Sommer-Kinderwoche in St. Johann in Salzburg findet eine vielversprechende Fortsetzung. Erstmals wird diese einzigartige Erlebniswoche heuer von 10. bis 15. April 2022 als Winteredition ausgetragen.

Urlaub nach Maß für die ganze Familie

Die Buchungslage ist laut Stefanie Jastrinksy, Geschäftsführerin Tourismusverband St. Johann in Salzburg, ausgezeichnet: „Unser kreativ gestaltetes Programm am Berg präsentiert sich zeitgemäß. Die meisten Angebote finden mitten in unserer faszinierenden Naturwelt statt. Wir konnten in der Region bereits mehrfach beweisen, wie in diesen bewegenden Zeiten ein sicherer Aufenthalt möglich ist.“ Für einen Urlaub nach Maß sorgen in St. Johann in Salzburg die 16 „JO“ Family Partner. In diesen ausgewählten Hotels, Gasthäusern oder Appartements ist das Angebot bis ins kleinste Detail auf Familien zugeschnitten.

Coolste Kinderwoche der Salzburger Alpen

Der erste Tag (11. April 2022) beginnt mit einem Blick hinter die Kulissen der Bergbahnen. Hier erfahren die Gäste mehr über die Seilbahntechnik, die Motoren im Maschinenraum und die Beschneiungsanlagen. Eine Führung durch die Pistengeräte-Werkstatt gibt einen Eindruck davon, mit welchem Aufwand und mit wie viel handwerklichem Geschick das Personal arbeitet. Das Highlight: Die

Kinder dürfen ins Cockpit einer Pistenraupe steigen.

Kombination aus Natur und Action

Weiter geht es im Programm mit einer märchenhaften Fackelwanderung und anschließender Marshmallow-Grillerei. Ein Naturerlebnis für die ganze Familie. Actionreiche Momente verspricht der ÖSV Freeskier Day. Gemeinsam mit professionellen Trainern vom ÖSV werden die Rampen und Sprungelemente im Snowpark getestet. Am vorletzten Tag der „JoKiWo“ wartet auf die Kids und Teens eine spannende Schnitzeljagd im Stadtzentrum von St. Johann. Regional verwurzelte Händler haben dafür spezielle Angebote geschnürt.

Das Beste zum Schluss

Für den krönenden Abschluss sorgt die Kinderolympiade. Bei dem sportlichen Kräftemessen im Schnee steht der Spaß klar im Vordergrund. Die Mitarbeiter:innen der Skischulen von St. Johann in Salzburg haben sich dafür knifflige und abenteuerliche Stationen überlegt. „Die Kinderwoche in St. Johann bildet für uns den krönenden Abschluss einer herausfordernden, aber durchaus erfolgreichen Wintersaison“, sagt Jastrinksy abschließend.

