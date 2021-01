Gut Ding will früh geplant sein! So sorgen Sie dafür, dass Ihr Familienurlaub trotz Corona ein stressfreier Erfolg wird.

Auch wenn das Fernweh bereits schmerzt: Derzeit befindet sich Österreich noch im harten Lockdown. Dank Impfung und Hygienemaßnahmen ist ein Ende der schwerwiegenden Einschränkungen aber (hoffentlich!) bald in Sicht. Oftmals hilft es aus dem Lockdown-Blues, wenn man Reisepläne für die Zukunft schmiedet.Weil uns die Corona-Maßnahmen und Hygiene-Konzepte aber auch nach dem Ende der Ausgangsbeschränkungen noch eine Weile begleiten werden, ist es sinnvoll, dies in seinen Reiseplänen mitzubedenken.ReiseLust hat daher alle Tipps und Tricks gesammelt, wie man sich am besten auf eine Reise mit Kindern zu Corona-Zeiten vorbereitet.