× „Winnetou I“ steht in den Startlöchern

Die Karl-May-Festspiele feiern 30-Jahr-Jubiläum: „Winnetou I“ kehrt vom 3. bis 18. August 2024 zurück in den Steinbruch Winzendorf in Niederösterreich zurück.

Old Shatterhand reist als Landvermesser in den Wilden Westen, um beim Bau einer Eisenbahnlinie helfen. Während dieser Zeit trifft der berühmte Charakter aus den Karl May Abenteuerromanen auf den Apachen-Häuptling Winnetou. Durch eine Reihe von Ereignissen, die Mut, Ehrlichkeit und gegenseitigen Respekt beinhalten, gewinnen sie langsam Vertrauen zueinander – der Beginn einer langjährigen Freundschaft.

© Karl-May-Festspiele Winzendorf ×

„Anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums führen wir unser Publikum bewusst zum Ursprung der Geschichte zurück. Die Proben für das Stück sind abgeschlossen, wir sind bereit für ein zweiwöchiges Spektakel“, freut sich Regisseur und Intendant Martin Exel auf den Beginn der Karl-May-Festspiele im Steinbruch Winzendorf in den Wiener Alpen in Niederösterreich. Vom 3. bis 18. August 2024 wird die malerische Kulisse des Festspielgeländes wieder zum Schauplatz mitreißender Reit- und Stunt-Inszenierungen für die ganze Familie. „Einige Veranstaltungen sind bereits ausgebucht, Resttickets sind aber noch verfügbar“, freut sich Exel.

© Karl-May-Festspiele Winzendorf ×

Grund für den starken Buchungsandrang sind auch die Protagonisten: Schauspieler Maximilian Wieler verkörpert Winnetou und Jakob Maximilian Old Shatterhand. „Nscho-tschi“ wird von Julia Odpadli gespielt, „Bell“ von Anja Hrauda, „Bancroft“ übernimmt Ivan Kyuchukov und die Rolle von „Santer“ spielt Martin Exel persönlich.

Online-Tickets gibt’s HIER.