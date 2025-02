× 10 gute Gründe für die Seychellen

Die Seychellen sind eine der schönsten Destinationen der Welt. Sie bieten die perfekte Mischung aus Traumstränden, einzigartiger Natur und kulturellem Reichtum. Turkish Airlines und ReiseLust24 zeigen dir zehn gute Gründe, warum sich eine Reise hierher lohnt.

1. Paradiesische Strände

Die Seychellen sind berühmt für ihre atemberaubenden Strände mit feinem weißen Sand, spektakulären Granitformationen und kristallklarem Wasser. Die Anse Lazio auf Praslin und die Anse Source d'Argent auf La Digue gehören regelmäßig zu den schönsten Stränden der Welt. Viele dieser Strände sind fast menschenleer, und du wirst hier spektakuläre Plätze zum Schnorcheln finden.

2. Vielfältige Inselwelt

Die Seychellen sind ein Inselstaat im Indischen Ozean mit rund 115 Inseln. Mahé ist die Größte mit der Hauptstadt Victoria, während Praslin für den Vallée de Mai Nationalpark berühmt ist. Auf La Digue wiederum werden dich die entspannte Atmosphäre und die faszinierenden Granitfelsen begeistern. Es gibt auch viele kleinere Inseln wie Bird Island oder Denis Island, auf denen zu ziemlich ungestört die Natur erleben kannst.

3. Einzigartige Tier- und Pflanzenwelt

Die Seychellen sind Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten, die man sonst nirgends finden kann. Eine der bekanntesten ist die Coco de Mer-Palme, die die größten Nüsse der Welt produziert und nur auf Praslin und Curieuse wächst. Riesenschildkröten gibt es auf Curieuse Island zu sehen. Besonders beeindruckend ist es auch unter Wasser, beim Tauchen oder Schnorcheln kannst du seltene Fischarten und Korallenriffe bestaunen.

So kommst du am besten auf die Seychellen

Turkish Airlines fliegt derzeit vier Mal pro Woche auf die Seychellen. Zunächst geht es von Österreich in rund 2 Stunden nach Istanbul. Ab Wien hast du pro Tag gleich vier Flüge zur Auswahl, ab Salzburg gibt’s täglich einen Flug. Dann geht’s vom nagelneuen Istanbul-Airport weiter ins Inselparadies.

© Turkish Airlines © Turkish Airlines © Unsplash

Oder du legst einen gratis Zwischenstopp in Istanbul ein! Turkish Airlines lädt alle Passagiere, die auf dem Weg von Österreich auf die Seychellen sind, auf eine Übernachtung in einem 4* Hotel in Istanbul ein, wenn sie mindestens 20 Stunden bis zu ihrem Anschlussflug haben. Wer in der Business Class fliegt, der bekommt sogar zwei Gratis-Nächte in einem 5* Hotel.

Wie das funktioniert? Am besten achtet man gleich bei der Online-Flugbuchung auf www.turkishairlines.com auf die Option Stopover in Istanbul. In dieser Suchfunktion lassen sich dann aus den vielen Flügen von Turkish Airlines genau jene auswählen, die genug Zeit für einen gratis Zwischenstopp in Istanbul ermöglichen.

Wer nicht über Nacht bleiben will oder kann, für den gibt’s als Alternative die kostenlosen City-Rundfahrten von Turkish Airlines. Wenn du so buchst, dass es bis zum Anschlussflug zumindest 6 Stunden sind (und max. 24h), kannst du mit Touristanbul gratis die Stadt erkunden.

4. Ganzjährig angenehmes Klima

Die Seychellen liegen nahe am Äquator und bieten daher das ganze Jahr über angenehme Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad Celsius. Es gibt keine extremen Temperaturschwankungen, dadurch sind die Inseln zu jeder Jahreszeit das perfekte Reiseziel. Im April und Mai sowie im Oktober und November sind die Bedingungen ideal zum Tauchen und Schnorcheln. Von Juni bis September herrscht bestes Outdoor-Wetter, zum Beispiel für spektakuläre Wanderungen.

5. Traumhaftes Schnorcheln und Tauchen

Die Unterwasserwelt der Seychellen ist spektakulär. Dank zahlreicher geschützter Meeresgebiete gibt es eine enorme Artenvielfalt an tropischen Fischen, Rochen, Meeresschildkröten und sogar Walhaien. Die Korallenriffe rund um Inseln wie Sainte Anne oder die Tauchspots bei Alphonse Island bieten unvergessliche Erlebnisse. Schnorcheln ist nahezu überall möglich, oft sogar direkt vom Strand aus.

6. Exquisite kreolische Küche

Die Seychellen bieten eine Mischung aus afrikanischen, französischen, indischen und asiatischen Einflüssen, was sich in der Küche widerspiegelt. Frischer Fisch, Kokosnüsse, tropische Früchte und Gewürze wie Zimt und Vanille sind fester Bestandteil vieler Gerichte. Besonders beliebt sind Currys mit Fisch oder Huhn, gegrillter Red Snapper und die berühmten „Ladob“-Desserts.

7. Vielfältige Outdoor-Aktivitäten

Auf den Seychellen findest du unzählige Outdoor-Aktivitäten. Mahé ist ein Paradies für Wanderer, mit spektakulären Routen wie dem Morne Blanc Trail, der zu atemberaubenden Aussichtspunkten führt. Auf La Digue kann man die Insel mit dem Fahrrad erkunden oder Kajaktouren durch die Mangroven unternehmen.

8. Nachhaltiger Tourismus

Die Seychellen setzen stark auf Umweltschutz und nachhaltigen Tourismus. Rund 50 % der Landfläche stehen unter Naturschutz, und es gibt strenge Vorschriften für Hotelanlagen, um die natürliche Schönheit der Inseln zu bewahren. Übernachten kannst du beispielsweise in einer der Öko-Lodges, oder du nimmst an Naturschutzprojekten teil, beispielsweise beim Schutz der Meeresschildkröten.

9. Traumhafte Hotels

Die Seychellen bieten luxuriöse Unterkünfte, wie zum Beispiel die beiden Constanze Hotels. Das Constance Ephelia auf Mahé liegt zwischen zwei wunderschönen Stränden und ist umgeben von tropischer Vegetation. Das Resort bietet luxuriöse Villen mit Privatpools. Das Constance Lemuria auf Praslin begeistert mit seinem eleganten Design und der unmittelbaren Nähe zur berühmten Anse Georgette. Hier findet man außerdem einen der schönsten Golfplätze im Indischen Ozean.

10. Freundliche und gastfreundliche Einheimische

Die Seychellois sind bekannt für ihre offene und herzliche Art. Besucher werden mit einem Lächeln empfangen und die kreolische Lebensweise ist entspannt und unkompliziert. Die multikulturelle Gesellschaft sorgt für eine bunte Mischung an Festen, Musik und Tänzen, die du hautnah erleben kannst.

Wieso ist Turkish Airlines die beste Airline Europas?

Keine andere Airline fliegt weltweit mehr internationale Ziele an als Turkish Airlines. Derzeit sind es hunderte verschiedene Destinationen in 130 Ländern der Erde. Von der APEX, der Airline Passenger Experience Association, hat Turkish Airlines vor kurzem den World Class Award als ein der zehn besten Fluglinien der Welt bekommen. Passagiere und Experten waren sich einig: für Sicherheit, Nachhaltigkeit, den Wohlfühlfaktor an Bord und das Service der Crew gibt’s bei Turkish Airlines eine glatte 1.

Bei den Skytrax Awards 2024 wiederum, die als Oscars der Luftfahrtindustrie bekannt sind, wurde Turkish Airlines bereits zum neunten Mal zur besten Fluggesellschaft Europas gekürt. Außerdem gab es auch einen Award für das „World's Best Business Class Catering“.

© Turkish Airlines © Turkish Airlines © Turkish Airlines