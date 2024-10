5 Tipps für den Urlaub im Camper

Endlose Weiten in den USA oder die unberührte Natur Kanadas. Roadtrips mit dem Wohnmobil sind längst nicht mehr nur ein Sommertrend.

Eine Reise mit dem eigenen „Haus auf Rädern“ sorgt das ganze Jahr über für maximales Freiheitsgefühl.



Camper gibt es in beinahe fast jeder Größe – egal, ob ihr auf Pärchen-Urlaub geht oder als Großfamilie unterwegs seid. Ausgestattet sind sie natürlich mit allem, was ihr unterwegs so braucht: bequeme Schlafplätze, vollausgestattete Küche, praktische Badezimmer und ausreichend Stauraum fürs Gepäck. Die modernen Wohnmobile sorgen auch in den Wintermonaten für höchsten Komfort. So könnt ihr euch wirklich zu jeder Jahreszeit euren Traum vom Camper-Roadtrip erfüllen. Sei es zum farbenfrohen Indian Summer in New England, zum Winterzauber in den kanadischen Rockies, oder zur Frühlingsblüte in Kalifornien.

Was sind die besten Roadtrip-Routen an der US Ostküste?

Eine Fahrt entlang der Ostküste ist ein absoluter Klassiker unter den Campingrouten und bietet euch eine abwechslungsreiche Mischung aus spannender Geschichte, lebendigen Städten sowie beeindruckender Natur. Von New York bis South Carolina erstreckt sich eine Tour durch die Capital Region mit ihren Sandstränden, Bergen und historischen Orten. Weiter nördlich locken New England und Boston, wo malerische Küstenstädte, Leuchttürme und die wildromantische Natur im Acadia National Park warten. Städte wie Philadelphia, Washington D.C. und Boston gewähren Einblicke in die amerikanische Historie, während euch die nahegelegenen State Parks zur Entspannung einladen.

Welche Camper-Routen sind die schönsten in Kanada?

Auf einer Reise quer durch Kanada, zwischen Halifax und Vancouver, stellt der Trans-Canada Highway #1 eine einmalige Erfahrung dar. Auf etwa 6.000 Kilometern findet ihr beeindruckende Landschaften wie die Niagara Falls oder die Rocky Mountains, weitläufige Prärien sowie unzählige Seen und Wälder. Die gesamte Strecke führt durch acht Provinzen und vier Zeitzonen. Die Fahrt mit dem Wohnmobil bringt euch nicht nur in die atemberaubende Natur Kanadas, sondern auch in pulsierende Großstädte wie Toronto.

Wie plant man einen Camping-Urlaub richtig?

Tipp 1:

Wer zum ersten Mal mit dem Wohnmobil unterwegs ist, plant am besten frühzeitig und sorgfältig, um vor Ort alles stressfrei genießen zu können. Schon bei der Auswahl des passenden Fahrzeugs gibt es einiges zu beachten, da Größe und Ausstattung je nach Modell stark variieren. Vom wendigen Campervan bis hin zum Class A Motorhome, das mit großen Panoramascheiben und luxuriöser Ausstattung begeistert.

Tipp 2:

Auch die Wahl der Strecke spielt eine entscheidende Rolle. In den USA und Kanada gibt es unzählige Straßen, die sich ideal für Einsteiger eignen. Dazu zählen etwa die Route 66, der Trans-Canada Highway oder die beeindruckenden Nationalpark-Routen im Westen der USA. Für die perfekte Route ist es empfehlenswert, nicht zu viele Kilometer pro Tag einzuplanen, um jeden Halt voll auszukosten. Darüber hinaus sollte man sich natürlich schon vorab mit den Verkehrsregeln und Gepflogenheiten vor Ort vertraut machen.

Tipp 3:

Bei der Planung des ersten Wohnmobilabenteuers über dem großen Teich holt man sich als Neuling am besten Unterstützung von erfahrenen Experten. Die stellen individuelle Reisepläne zusammen und kennen wertvolle Geheimtipps entlang des Weges.

Tipp 4:

Gerade in der Hochsaison empfiehlt es sich außerdem, die anvisierten Campingplätze im Voraus zu buchen, um den Lieblingsstellplatz zu sichern. Bei der Übernahme des Fahrzeugs vor Ort bekommen Reisende weitere Tipps, aktuelle Hinweisen und Vorschläge für unterwegs, um perfekt vorbereitet in das Roadtrip-Abenteuer zu starten.

Tipp 5:

Der Nordamerika-Spezialist CANUSA TOURISTIK stellt individuelle Reiserouten für Camping-Begeisterte zusammen und gibt wertvolle Tipps für First Timer, sodass schon der erste Roadtrip ein voller Erfolg wird.