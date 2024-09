× Ab nach Australien & Chile

Weltweit fliegt keine Fluggesellschaft mehr Länder an als Turkish Airlines. Jetzt kommen schon wieder zwei neue Destinationen dazu: Sydney und Santiago de Chile.

© Turkish Airlines ×

Turkish Airlines nimmt Sydney, die größte Stadt Australiens, in ihr umfangreiches Streckennetz auf. Ab dem 4. Dezember 2024 heben viermal pro Woche Flugzeuge des Typs Airbus A350-900 ab Istanbul über Kuala Lumpur nach Sydney ab. Nach Melbourne ist dies bereits das zweite australische Ziel für die Fluggesellschaft. Künftig plant Turkish Airlines sogar Nonstop-Flüge nach Sydney anzubieten. Die Hauptstadt von New South Wales mit dem berühmten Sydney Opera House und der Harbour Bridge bietet ihren Besuchern ein einzigartiges und ikonisches Erlebnis.

Die speziellen Premierentarife für Turkish Airlines Flüge zwischen Istanbul nach Sydney liegen bei rund 900€. Diese Einführungspreise sind gültig bei Buchungen zwischen 12. September und 31. Dezember 2024 sowie einem Reisedatum zwischen 04. Dezember 2024 und 31. Mai 2025.

© Pixabay ×

Erweitert wird das globale Streckennetz von Turkish Airlines bald auch mit Santiago de Chile. Mit dieser neuen Strecke fliegt die Fluggesellschaft das zehnte Land auf dem amerikanischen Kontinent an. Ab dem 18. Dezember 2024 wird Turkish Airlines viermal wöchentlich von Istanbul nach Santiago fliegen, mit einem Zwischenstopp in São Paulo in beiden Flugrichtungen. Die neue Strecke bietet Reisenden einen nahtlosen Zugang zu Santiago, einer florierenden Metropole, die für ihre reiche Geschichte, ihre kulturellen Attraktionen und ihre atemberaubende Andenkulisse bekannt ist.

© Turkish Airlines ×

Auf dem Weg in den Traumurlaub bietet sich ein Stopover in Istanbul an. Turkish Airlines ermöglicht Reisenden mit einer Zwischenlandung von 20 Stunden oder mehr einen kostenlosen Hotelaufenthalt. Das TourIstanbul-Programm wiederum lädt zu kostenlosen Führungen zu den Wahrzeichen Istanbuls, bei Zwischenlandungen zwischen sechs und 24 Stunden.