× Achtung: An diesen Flughäfen gehen Koffer am häufigsten verloren

Wer mit dem Flugzeug unterwegs ist, kennt das mulmige Gefühl beim Warten am Gepäckband. Kommt der Koffer – oder bleibt er für immer verschwunden? Eine neue Studie enthüllt, an welchen Flughäfen das Gepäck am häufigsten verloren geht.

Ein verlorener Koffer kann aus dem Traumurlaub im Handumdrehen einen Albtraum machen. Statt am Strand zu entspannen oder die neue Stadt zu erkunden, steht man am Gepäckband – und wartet vergeblich. Was viele nicht wissen: An manchen Flughäfen ist das Risiko besonders hoch, dass das Reisegepäck gar nicht erst ankommt. Eine neue Studie von Airadvisor - einem weltweit führenden Anbieter für Fluggastrechte - enthüllt nun, wo Koffer am häufigsten verschwinden – und was dahintersteckt.

London Heathrow: Europas schwarzes Loch für Gepäck

Den unrühmlichen ersten Platz im Ranking belegt der London Heathrow Airport (LHR). Hier geht laut der Studie das meiste Gepäck verloren oder wird gestohlen. Der internationale Großflughafen ist nicht nur einer der verkehrsreichsten Europas, sondern auch berüchtigt für seine komplexe Logistik und langen Wege zwischen Flugzeug und Gepäckband – ein gefundenes Fressen für Langfinger.

Auch Paris und Dubai mit hohen Verlustraten

Auf Platz zwei folgt der Flughafen Paris Charles de Gaulle (CDG), dicht gefolgt von Dubai International (DXB). Beide Drehkreuze verzeichnen ein besonders hohes Passagieraufkommen – ein Faktor, der laut Airadvisor das Risiko für Gepäckdiebstahl oder -verlust maßgeblich erhöht.

Warum verschwindet Gepäck überhaupt?

Die Studie zeigt klar: Je größer und unübersichtlicher der Flughafen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Gepäck auf dem Weg vom Flugzeug zum Band abhandenkommt. Auch Verspätungen, Personalengpässe und Sicherheitslücken in der Gepäckabfertigung spielen eine Rolle. Hier kommen die zehn Flughäfen mit dem größten Verlustrisiko:

London Heathrow Airport (LHR), Großbritannien Paris Charles de Gaulle (CDG), Frankreich Dubai International (DXB), Vereinigte Arabische Emirate Flughafen Istanbul (IST), Türkei Internationaler Flughafen Frankfurt am Main (FRA), Deutschland Flughafen Amsterdam Schiphol (AMS), Niederlande Flughafen Singapur-Changi (SIN), Singapur Flughafen Barcelona-El Prat (BCN), Spanien Sabiha Gökçen International Airport (SAW), Türkei Sydney Kingsford Smith International Airport (SYD), Australien

Die sichersten Flughäfen im Vergleich

Airadvisor listet in seiner Untersuchung nicht nur die gefährlichsten, sondern auch die sichersten Flughäfen weltweit in Sachen Gepäcksverlust. Wer also ganz entspannt auf seinen Koffer warten will, sollte den Darwin International Airport, den Cardiff Airport (CWL) und den Tijuana International Airport (TIJ) im Auge behalten. Hier wurden nur wenige Fälle von Gepäcksdiebstahl verzeichnet.