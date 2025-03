Bahnhof-Ranking: Das sind Österreichs schlechteste Bahnstationen

Bahnreisen können nervenaufreibend sein. Verspätungen und Ausfälle sind hierzulande keine Seltenheit. Doch einige Bahnhöfe schneiden besser ab als andere. Eine Analyse hat Bewertungen zu Bahnhöfen in Österreichs größten Städten analysiert und herausgefunden wo Wartezeiten am angenehmsten sind.

Bahnhöfe gibt es hierzulande etliche. Gute, schlechte – und viele irgendwo dazwischen. Denn Bahnhof ist nicht gleich Bahnhof. Das Informationsportal onlinecasinosdeutschland.com hat daher untersucht, wo sich die Wartezeit in Österreich am besten überbrücken lässt. Dafür hat das Portal insgesamt 19.449 Online-Bewertungen zu 131 Bahnhöfen der Österreichischen Bundesbahn in den 20 größten Städten analysiert.

Das sind die besten Bahnhöfe des Landes

Die Bahnhöfe in Österreich werden im Durchschnitt mit 4,14 von 5 möglichen Sternen bewertet. Am besten schneiden die Bahnstationen in Wolfsberg mit 4,6 Sternen ab, wobei die drei Stationen der Stadt insgesamt nur 24 Bewertungen zählen. Den zweiten Platz im Städteranking teilen sich Salzburg, Graz und Baden mit jeweils 4,3 von 5 Sternen. Wien, St. Pölten und Innsbruck erhielten durchschnittlich Bewertungen in Höhe von 4,2 Sternen und landen auf dem fünften Platz. Knapp unter dem Bundesdurchschnitt liegen die Wiener Neustadt, Linz, Leonding, Krems, Klosterneuburg, Klagenfurt und Feldkirch – mit jeweils 4,1 Sternen reicht es für Platz acht.

Bahnhofsranking: So schneiden Österreichs Städte ab

Österreichs Top-Bahnhöfe

Die am besten bewerteten Bahnhöfe der 20 größten Städte Österreichs:

Diese Bahnhöfe schneiden besonders schlecht ab

Am anderen Ende der Skala belegt Steyr den letzten Platz im Ranking. Die Bahnhöfe der drittgrößten Stadt in Oberösterreich erhalten im Durchschnitt nur 2,9 von 5 Sternen. Die aktuell 70 Kommentare weisen überwiegend auf die gleichen Gründe für die schlechten Bewertungen hin: „WC ist eine Zumutung, Lift bleibt regelmäßig stecken“ oder „Dreckig und heruntergekommen“. Ebenfalls mäßige, aber etwas bessere Bewertungen erhalten die Bahnstationen in Traun mit durchschnittlich 3,7 Sternen (Platz 19) und in Dornbirn mit 3,8 Sternen (Platz 18).

Österreichs Flop-Bahnhöfe

Im Einzelranking steht die Bahnstation Wien Erzherzog Karl-Straße mit 3,3 Sternen an vorletzter Stelle. Mit 3,4 Sternen teilen sich die Bahnhöfe Grillgasse, Innsbruck Westbahnhof, Wien Franz-Josefs-Bahnhof und Wien Matzleinsdorfer Platz den dritten Rang im Negativ-Ranking. Komplettiert werden die Flop Ten durch die Haltestellen: Jedlersdorf und Wien Praterkai (jeweils 3,5 Sterne, Platz sieben) sowie Graz Puntigam, Riedenburg und Wien Atzgersdorf (jeweils 3,7 Sterne, Platz neun). Hauptkritikpunkte: die Bahnhöfe seien veraltet und zu dreckig.