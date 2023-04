× Balearen: Neuigkeiten auf den Inseln

Was auf Ibiza &Co. in diesem Sommer neu ist Alles neu auf den Balearen: Menorca feiert Jubiläum, Ibiza will Familien anziehen, Mallorca kommt mit Luxus-Refugien und Formentera mit einem neuen Wanderweg

Die Balearischen Inseln Mallorca, Menorca, Formentera und Ibiza trumpfen in diesem Sommer mit einer Vielzahl an News auf. Wir verraten, was Sie hier neu erwartet... © istockphoto × © Villaleblanc × Menorca. 2023 ist zweifellos ein großes Jahr für die Insel Menorca, denn sie feiert ihr 30-jähriges Bestehen als Biosphärenreservat. Sandstrände wie aus dem Bilderbuch, eindrucksvolle Klippen und bewaldete Schluchten warten hier auf Reisende. In Mahón schlendert man durch die Altstadt mit ihren engen Gassen und kleinen Geschäften. Etwas außerhalb der Stadt lädt die archäologische Ausgrabungsstätte Talatí de Dalt zur Erkundung der Inselhistorie ein. Letzten Sommer eröffnete mit der Villa Le Blanc ein Hotel der Marke Gran Meliá. Das Hotel setzt seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und ist das erste 5*-Hotel auf der Insel. © istockphoto × Ibiza. Die weiße Insel bleibt Lieblingsdestination des Jetsets, 2023 will man sich aber auch zum Top-Ziel für Familien positionieren, mit einem großen Angebot an Hotels und Resorts für die Kleinen: Schwimmbäder mit Rutschen, Animation, Kinderclubs und Kinderbetreuungseinrichtungen. Darüber hinaus hat Ibiza Kulturrouten für Kinder geschaffen, um Denkmäler und Attraktionen von großem historischem Wert zu erkunden, wie z. B. die ummauerte Stadt Dalt Vila (Unesco-Weltkulturerbe), die karthagische Nekropole Puig des Molins und vieles mehr. © istockphoto × © Finca Mallorca Son Beltran × Mallorca. 2023 gibt es auf Mallorca wieder viel Neues zu entdecken -vor allem im Luxus-Reisesegment. All-inclusive-Urlaub für höchste Ansprüche gibt es auf der Insel erstmals im neuen Ikos Porto Petro. Das Luxushotel öffnet am 16. Juni 2023 seine Pforten im Südosten von Mallorca. Wer im Urlaub individuell wohnen möchte, findet vermehrt Luxusfincas als Eigenheim auf Zeit. Ganz neu zum Portfolio gehört beispielsweise die Adults-onlyFinca "Son Beltran de Inca" für bis zu acht Personen. Das 17.000 Quadratmeter große Grundstück beinhaltet einen großen Poolbereich. Ebenfalls neu zur Miete steht die Villa Tortuga. Das Anwesen nahe Porto Christo glänzt mit einem beheizbaren Infinity-Pool. © Gecko Beach Club × Formentera bietet nicht nur Sonne und Traumstrände, sondern auch viele Erlebnisse. Vor Kurzem wurde eine fotografische Route auf Formentera eingerichtet, die die wichtigsten kulturellen und landschaftlichen Sights der Insel abdecken soll. An den verschiedenen Orten wurden Halterungen angebracht, in die Mobiltelefone gesteckt und Erinnerungs-Selfies gemacht werden können. Gleichzeitig wurde eine sogenannte Familiengymkhana ins Leben gerufen, bei der, in Begleitung von zwei fiktiven Kinderfiguren namens Trobi und Tana, ein Teil des Erbes und der Geschichte der Insel erkundet werden kann. Die Gymkhana führt zu zehn Sights auf Formentera.