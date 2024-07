Mehr Privatsphäre, mehr Schlafkomfort, hellere Farben. Das und vieles mehr hat die neue Crystal Business Class Suite von Turkish Airlines zu bieten.

Die hochmoderne Suite wurde jetzt auf der Farnborough International Airshow präsentiert. Das neue Design basiert auf aktuellen Branchentrends und dem Feedback der Fluggäste. Die neuen Sitze sind ein maßgeschneidertes Produkt, das exklusiv für die Turkish Airlines entworfen wurde. Dabei wurde besonderen Wert auf die lokale Verfügbarkeit gelegt: Alle Materialien, Stoffe und Leder stammen aus der Türkei.

Video zum Thema: Turkish Airlines - Die neue Crystal Business Class Suite

Mehr Luxus & Komfort auf Langstreckenflügen

Als Novum bei Turkish Airlines verfügt die Crystal Business Class Suite über eine Suiten-Tür, einen verstellbaren Sichtschutz für die mittleren Sitze, die für unvergleichliche Privatsphäre und Ruhe über den Wolken sorgen. Die geräumigen 23 Zoll breiten Sitze, die großzügige Beinfreiheit und der direkte Zugang zum Gang für jeden Gast garantieren maximalen Komfort. Jede Suite am Fenster bietet freie Sicht, während das "Flow"-Design der Kabine mit helleren, wärmeren Farbtönen, Cocktailtischchen in Marmoroptik mit kabelloser Ladefunktion und Akzenten in Roségold ein luxuriöses Ambiente schafft.

© Turkish Airlines ×

Die Suite ist mit allen Premium-Annehmlichkeiten ausgestattet, für die Turkish Airlines bekannt ist, darunter verstellbare Umgebungs- und Leselampen, universelle und Typ-C-Steckdosen, kabellose Ladegeräte, geräuschunterdrückende Audioanschlüsse, verstellbare Spiegel, geschlossene Stauräume, ergonomische Sitzpolster und ein 22-Zoll-IFE-Bildschirm.

© Turkish Airlines ×

Die neuen Sitze werden schrittweise in die bestellten Airbus A350-Flugzeuge der Fluggesellschaft installiert und sollen auch in die Boeing 777-Flotte nachgerüstet werden.