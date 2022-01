Fernab des Massentourismus - Atemberaubende Naturerlebnisse in Botswana

Fernreisen zu buchen ist einfach geworden.

Immer mehr Reiseziele wie Thailand oder Island sind mittlerweile absolute Standardziele geworden und werden deshalb von immer mehr Menschen besucht.



Ausgebuchte Unterkünfte, überfüllte Aussichtspunkte, volle Restaurants und Souvenirshops mit Ramsch sind die Folge. Da das Reise im letzten Jahrzehnt immer einfach geworden ist, und es sich immer mehr Österreicher und andere Europäer leisten können, auch Fernreisen anzutreten, gibt es kaum noch Orte, an denen Massentourismus nicht angekommen ist. Doch einige wenige Geheimtipps gibt es noch. Einer von ihnen ist Botswana.

Über Botswana



Botswana liegt im Süden Afrikas und hat für Reisende atemberaubende Landschaften und Safaris zu bieten. 965 Kilometer misst das Land von Nord nach Süd und an seinem breitesten Punkt misst es ebenso lang in der Breite, jede Menge Raum also für Entdeckungen und Abenteuer. Im Westen findet sich die Kalahariwüste, durch die alte Kolonialmächte die Grenze des Landes mit einem Lineal auf dem Papier festlegten, im Norden wird das Land durch das Okavangodelta geprägt und auf der südlichen sowie östlichen Seite finden sich die wunderschönen Flüsse Limpopo, Molopo, Shashe und Nosop als natürliche Grenzen zu den Nachbarländern Südafrika und Simbabwe.



Botswana wurde von 1966 von den britischen Kolonialherrschern unabhängig und ist seitdem vor allem als friedvolle und sich stetig weiterentwickelnde Demokratie bekannt. Es zählte im Jahr 2020 rund 2,3 Millionen Einwohner, die offizielle Landessprache ist Englisch und die Hauptstadt ist Gaborone.

Die indigene Bevölkerung Botswanas



Der Name Botswana stammt von der dominierenden ethnischen Gruppe, den Tswana. Spricht man von einer Person der Tswana im Singular nennt man sie Motswana, spricht man von mehreren nennt man sie Batswana. Es ist also schnell klar, woher das Wort Botswana kommt. Die Tswana sind jedoch keinesfalls eine homogene Ethnizität. Sie vereint verschiedene Kulturen, wie die Hurutshe, Kgatla, Kwena, Rolong, Tlhaping und Tlokwa. Deshalb gibt es keine einheitliche Sprache oder allübergreifende kulturelle Elemente, die alle Tswana vereinen.



Ihr ursprüngliches Gebiet reichte bis nach Südafrika, weshalb man dort auch Menschen dieser Bevölkerungsgruppe finden wird. Vor der gewaltsamen Übernahme durch europäische Kolonialmächte lebten die Tswana überwiegend in den Grasländern und ernährten sich dort von angebauten Pflanzen und gezüchteten Tieren.



Neben den Tswana gibt es jedoch noch weitere ethnische Minderheiten und indigene Gruppen. Insgesamt machen sie heute nur noch 3,3% der Bevölkerung aus. 64.000 San, 1.750 Balala und 2.200 Nama leben im Staatsgebiet des heutigen Botswana.

Das Land verschrieb sich zwar 2007 Die Deklaration der Rechte indigener Völker (engl.: Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP), erkennt aber nach wie vor weder die San, die Balala oder die Nama oder deren Subgruppen an, was zu großen Ungerechtigkeiten gegenüber der indigenen Bevölkerung führt. Dies sollte bei einer Reise immer beachtet werden, da der Tourismus teilweise direkte Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung hat.

Botswana besuchen



Wer sich nach Begegnungen mit Wildtieren wie Giraffen oder Geparden sehnt, ist in Botswana genau richtig. Fernab des Massentourismus finden sich zahlreiche Möglichkeiten für Safaris und Reisen inmitten der unvergesslichen Natur des Landes. Eine Rundreise durch Botswana ist dabei besonders beeindruckend, da man die Vielfalt des Landes, vom Okavangodelta bis zur Kalahariwüste, ausgiebig kennen lernt.

So kann man zum Beispiel mit einem Mokoro – einem Einbaumboot über die Flüsse und die weiten Landschaften des Deltas fahren und dabei klares Wasser und Nilpferde am Ufer bestaunen. Auf Safaris welche über ausgedehnte Steppenlandschaften führen, kreuzen Elefanten den eigenen Weg und man beobachtet Giraffen dabei, wie sie ihre langen Hälse hinauf zu dem Grün der Bäume recken. Mit etwas Glück erspäht man sogar einen der scheuen Geparden, wie er sich im Schatten ausruht. Auch Löwen, Schwarzrückenschakale und Zebras fühlen sich im besonderen Klima des Landes wohl und sind in der üppigen Natur häufig anzutreffen. Rund 150 Säugetierarten, 460 Vogelarten sowie zahlreiche Reptilien und Amphibien beheimatet das Land insgesamt.



Um das beste aus der Reise zu machen, muss man etwas tiefer in die Tasche greifen. Botswana fördert explizit den Luxustourismus, weshalb Reisen häufig unvergesslich aber auch teuer sind. Auf diesem Weg versucht das Land außerdem, die einzigartige Natur zu schützen, in dem sie den Massentourismus fernhält. In beeindruckenden kleinen Lodges und Camps gibt es hervorragenden Service und alles fühlt sich persönlich an.

In Harmonie mit der Natur und den Menschen vor Ort



Botswana ist aufgrund der Taktik, hauptsächlich kleinere Luxusreisen anzubieten und Reiseanbieter Gelder für den Erhalt der Natur zahlen zu lassen, eines der nachhaltigsten Reiseziele der Welt.

Dennoch gibt es auch Kritik, vor allem wenn es um die Behandlung der indigenen Bevölkerung geht. Im Jahr 2013 rief die Organisation Survival International sogar zum Reise-Boykotts Botswanas auf, um auf die Misshandlung indigener Gruppen aufmerksam zu machen, die zum Beispiel in den Safarigebieten nicht mehr ihrem Lebensstil nachgehen konnten und teilweise sogar auf ihrer Heimatregion vertrieben wurden. Diese Probleme gibt es nach wie vor und natürlich gibt es auch allgemein Kritik am Konzept von Safaritouren an sich.



Wer Botswana dennoch besuchen möchte, sollte sich also vorab über die Probleme des Landes informieren und nur mit Anbietern verreisen, die sich aktiv für Nachhaltigkeit einsetzen und indigene Bevölkerungsgruppen respektieren. Auch eine Kompensation für die Emission der An- und Abreise kann sinnvoll sein, zum Beispiel durch eine Spende an Organisationen, die sich für die Rechte von indigenen Menschen oder für den Schutz der Natur einsetzen. Es sollten zudem auf keinen Fall Diamanten und andere wertvolle Resources gekauft werden.



Vor Ort können Besucher die Verwaltungen der Nationalparks direkt auf die Probleme ansprechen und kritische Fragen stellen. Dazu hat jeder Reisende ein Recht und regt somit vielleicht auch Diskussionen und Veränderungen an, da es der Regierung signalisiert, dass die Besucher sich für diese Themen interessieren und sich für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit einsetzen.



Nach dem Urlaub, wenn die einmaligen Bilder und Erlebnisse im heimischen Österreich mit Freunden, Verwandten und vielleicht auch auf Social Media geteilt werden, kann man diese Themen ebenfalls ansprechen. So kann man die Reise ins Naturparadies Afrikas mit dem Wunsch nach einer besseren Welt in Einklang bringen.