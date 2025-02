Entdeckt mit Turkish Airlines zu zweit die Welt und holt euch dafür jetzt bis zu 15% Rabatt. Wir zeigen euch, wie´s geht!

Love is all around the world. Unter diesem Motto schickt Turkish Airlines derzeit alle Österreicher günstiger in den Urlaub. Noch bis 23. Februar 2025 gibt es bis zu 15% Rabatt auf viele Flüge* zu Reisezielen auf der ganzen Welt.

Wie funktioniert´s?

Einfach auf www.turkishairlines.com oder in der Turkish Airlines App für Apple oder Android einen Flug ab Wien oder Salzburg buchen, und dann im Zahlungsfenster unter Aktionscode diesen Turkish Airlines Promocode eingeben.

© Turkish Airlines ×

Turkish Airlines: Die Weltrekord-Airline

Turkish Airlines hat gerade den Weltrekord für die „meisten von einer Fluggesellschaft angeflogenen Länder" aufgestellt und liegt mit 30 Ländern vor dem nächsten Mitbewerber. Diese Leistung wurde nun offiziell von Guinness World Records™ anerkannt.

© Turkish Airlines ×

Der Rekord wurde durch Flüge in 120 Länder innerhalb der letzten 12 Monaten erreicht. Aktuell umfasst das weltweite Streckennetz der Airline sogar 131 Länder, einschließlich der erst kürzlich aufgenommenen Verbindung nach Chile.

*Buchungszeitraum: 10 - 23 FEB 2025

Reisezeitraum: 10 FEB - 12 JUN 2025