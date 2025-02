Zanzibar, die exotische Insel vor der Küste von Tansania, hat weit mehr zu bieten als nur traumhafte Strände. Turkish Airlines und ReiseLust24.at zeigen dir die Top 5 Outdoor-Erlebnisse auf Zanzibar.

Du stehst auf Abenteuer in der Natur, bist an faszinierenden Geschichten aus der Vergangenheit interessiert, oder kannst von kulinarischen Highlights nicht genug bekommen? Dann bist du hier genau richtig.

© Kajkl ×

1. Stone Town erkunden

Tauche ein in die historische Altstadt von Zanzibar, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Die engen Gassen sind gesäumt von jahrhundertealten Gebäuden mit kunstvoll verzierten Holztüren. Hier erlebst du bunte Märkte mit arabischen, indischen und afrikanischen Einflüssen.

Beim Spaziergang durch Stone Town kommst du vorbei an vielen kleinen Cafés, versteckten Kunsthandwerksläden und Rooftop-Restaurants mit Blick aufs Meer. Besonders am Abend lohnt sich ein Besuch des Forodhani Night Market, wo du frische Meeresfrüchte, gegrillte Fleischspieße und das berühmte Zanzibar-Pizza-Streetfood probieren kannst.

© Polly Sadler ×

2. Eine Gewürztour unternehmen

Zanzibar wird nicht umsonst die Gewürzinsel genannt. Eine Tour durch eine der zahlreichen Gewürzfarmen ist ein absolutes Muss. Hier siehst du, wie Zimt, Nelken, Vanille, Kardamom und Muskatnuss angebaut werden. Überall duftet es nach den frischen Gewürze, und die meisten kannst du auch gleich direkt probieren.

Neben den Gewürzen kannst du auf den Farmen auch exotische Früchte wie Jackfrucht, Sternfrucht und Durian kosten. Am Ende der Tour gibt es meist die Möglichkeit, frische Gewürze als Souvenirs zu kaufen – das perfekte Mitbringsel für daheim.

© Majkl Velner ×

TIPP: So kommst du am besten nach Zanzibar

Turkish Airlines fliegt derzeit neun Mal pro Woche nach Zanzibar. Zuerst geht´s von Österreich in rund zwei Stunden nach Istanbul: ab Wien hast du pro Tag vier Flüge zur Auswahl, ab Salzburg gibt’s täglich einen Flug. Dann fliegst du vom neuen Flughafen Istanbul mit einem knapp achtstündigen Flug weiter nach Zanzibar.

Mit Turkish Airlines nach Zanzibar 1/3

2/3

3/3 © Turkish Airlines © Turkish Airlines © Unsplash

Schon zum neunten Mal wurde Turkish Airlines bei den Skytrax Awards 2024 zur besten Fluggesellschaft Europas gekürt – einer Auszeichnung, die als der Oscar der Luftfahrtbranche gilt. Auch die Airline Passenger Experience Association (APEX) hat Turkish Airlines unter die zehn besten Airlines der Welt gewählt und mit dem World Class Award geehrt. Ob Sicherheit, Nachhaltigkeit, Bordkomfort oder der exzellente Service der Crew – sowohl Passagiere als auch Experten vergaben Bestnoten.

Buche jetzt deinen Flug nach Zanzibar HIER.

© Moses Londo ×

3. Den Jozani Forest Nationalpark besuchen

Der Jozani-Chwaka-Bay-Nationalpark ist der einzige Nationalpark auf Zanzibar und eine wahre Oase. Besonders berühmt ist der Park für die Colobus-Affen, eine seltene und nur auf Zanzibar vorkommende Affenart. Diese neugierigen Primaten sind bekannt für ihr auffälliges Fell und ihr verspieltes Verhalten – oft kann man sie aus nächster Nähe beobachten.

Ein Spaziergang durch den üppigen Dschungel mit seinen hohen Mahagoni-Bäumen und dichten Farnen ist ein faszinierendes Erlebnis. Ein weiteres Highlight ist der Mangrovenwald, den du über hölzerne Stege erkunden kannst.

© Christophe Bonnaire ×

4. Prison Island & Riesenschildkröten erleben

Prison Island liegt nur wenige Kilometer von Stone Town entfernt und ist per Boot in etwa 30 Minuten erreichbar. Auf der Insel war im 19. Jahrhundert ein Gefängnis für rebellische Sklaven, später wurde sie als Quarantänestation genutzt. Heute ist sie vor allem für ihre Aldabra-Riesenschildkröten bekannt, die ursprünglich von den Seychellen stammen. Einige der Schildkröten sind über 100 Jahre alt und wiegen mehr als 200 Kilogramm.

Neben der Tierwelt bietet die Insel auch wunderschöne Strände und hervorragende Spots zum Schnorcheln. Das glasklare Wasser rund um Prison Island ist Heimat vieler bunter Fische und Korallenriffe.

© Mathias Katz ×

5. Dhow-Safari & Schnorcheln im Mnemba Atoll

Ein absolutes Highlight ist eine Dhow-Safari zur Mnemba Atoll, einer der besten Schnorchel- und Tauchspots Ostafrikas. Eine traditionelle Dhow, das typische Segelboot der Region, bringt dich auf das offene Meer, wo sich das Korallenriff befindet.

Die Unterwasserwelt ist spektakulär: Bunte Korallen, tropische Fische, Seesterne und mit etwas Glück Schildkröten oder Delfine erwarten dich hier. Das Wasser ist kristallklar und die Sicht hervorragend.

In unmittelbarer Nähe des Atolls liegt das &Beyond Mnemba Island Resort – eine private Insel mit weißen Sandstränden und türkisblauem Wasser. Perfekt für alle, die Luxus und Natur kombinieren wollen, mit Traumstränden, tollem Essen und einer entspannten Barfuß-Atmosphäre.

© &beyond ×

TIPP: Istanbul gratis entdecken am Weg nach Zanzibar

Turkish Airlines lädt alle Passagiere, die auf dem Weg von Österreich nach Zanzibar sind, auf eine Übernachtung in einem 4* Hotel in Istanbul ein, wenn sie mindestens 20 Stunden bis zu ihrem Anschlussflug haben. Wer in der Business Class fliegt, der bekommt sogar zwei Gratis-Nächte in einem 5* Hotel.

Wie das funktioniert? Am besten achtet man gleich bei der Online-Flugbuchung auf www.turkishairlines.com auf die Option Stopover in Istanbul. In dieser Suchfunktion lassen sich dann aus den vielen Flügen von Turkish Airlines genau jene auswählen, die genug Zeit für einen gratis Zwischenstopp in Istanbul ermöglichen.

Wer nicht über Nacht bleiben will oder kann, für den gibt’s als Alternative die kostenlosen City-Rundfahrten von Turkish Airlines. Wenn du so buchst, dass es bis zum Anschlussflug nach Phuket zumindest 6 Stunden sind (und max. 24h), kannst du mit Touristanbul gratis die Stadt erkunden.

Mit Turkish Airlines nach Zanzibar 1/3

2/3

3/3 © Turkish Airlines © Turkish Airlines © Turkish Airlines