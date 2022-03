25 neue Praktikumsplätze

Die Online-Jobbörse der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs entwickelt sich im heimischen Tourismus zur führenden Talenteschmiede. Für 2022 haben in Kooperation mit der HLF Krems 25 Praktikant*innen die Gelegenheit, sich in einem touristischen und vielfältigen Arbeitsumfeld zu beweisen.

Den Nachwuchs zu fördern und zu fördern ist den TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs ein großes Anliegen. Für die heimischen Talente im Tourismussektor sind die neu vergebenen Praktikumsplätze die ideale Gelegenheit, um das Erlernte zielführend im Berufsalltag umzusetzen. „25 junge Persönlichkeiten haben in der Saison 2022 die Möglichkeit, Teil unserer TOP-Ausflugsziele-Familie zu werden. Wir sind mit den Tourismusschulen HLF Krems bereits seit mehreren Jahren in einem engen und freundschaftlichen Austausch. Es ist bekannt: Der Bedarf an Fachkräften im Tourismus steigt kontinuierlich. Vor allem im Ausbildungsbereich gilt es noch die eine oder andere Lücke zu schließen. Diese Kooperation bringt Theorie und Praxis unter einen Hut“, sagt Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Tourismusschulen HLF Krems führend in Österreich

Die Tourismusschulen HLF Krems sind eine der führenden Tourismusfachschulen Österreichs. Den Absolvent*innen wird eine praxisnahe und fundierte Aus- und Weiterbildung geboten. HR Direktorin Mag. Birgit Wagner, Tourismusschule HLF Krems, ist überzeugt: „Durch die Kooperation mit den TOP-Ausflugszielen wird für die Schüler*innen die Möglichkeit geschaffen, ihr erlerntes Wissen im Rahmen ihrer zwei- bzw. dreimonatigen Ferialpraxis anzuwenden und umzusetzen. Ziel ist es, dass HLF-AbsolventInnen nach Abschluss ihrer Ausbildung dann von TOP-Ausflugszielen als fixe Mitarbeiter*innen übernommen werden“.

Online-Jobportal bietet Perspektiven

Die Erweiterung der Online-Jobbörse mit den offenen Praktikumsstellen kommt zum idealen Zeitpunkt. Rechtzeitig zum Start der neuen Ausflugssaison sind im heimischen Tourismus wieder positive Signale erkennbar. „Wir blicken der neuen Saison voller Zuversicht entgegen. Erstmals in der Geschichte der TOP-Ausflugsziele führen 53 Mitgliedsbetriebe unser Gütesiegel – so viel wie nie zuvor. Wir erwarten heuer rund sechs Millionen Gäste und könnten damit wieder an die Zeit vor der COVID-19 Pandemie anschließen“, betont Gruber-Jansen.

Hauptverantwortlich für einen qualitätsvollen und sicheren Aufenthalt vor Ort sind die rund 2.500 Mitarbeiter*innen in den einzelnen Ausflugszielen. Verteilt in ganz Niederösterreich beweisen Gärtner*innen, Büromitarbeiter*innen, Tierpfleger*innen, Gastronom*innen und viele mehr Tag für Tag ihr großes Fachwissen. Die Jobbörse www.top-ausflug.at/jobs bietet allen Interessierten einen perfekten Überblick offener Stellen in der Tourismusbranche.

Bitte beachten Sie die aktuellen Öffnungszeiten der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs. Für einen raschen Überblick darüber, welche Betriebe aktuell offen, teilweise offen oder geschlossen sind, sorgt ein mittlerweile bewährtes Farbleitsystem.

Tipp für die Ausflugssaison

Eine Vielzahl der TOP-Ausflugsziele kann mit der Niederösterreich-CARD bei freiem Eintritt besucht werden.

Alle Infos zu den TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs finden Sie hier.