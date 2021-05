Der Reiseveranstalter 'Simon's Best Travelling' zeigt Ihnen die schönsten Orte dieser Welt - abseits der bekannten Touristenpfade.

Perfekt abgestimmte Gruppenreisen und außergewöhnliche Abenteuerprogramme für reiselustige Erlebnissuchende - das verspricht das neue Reiseportal Simon's Best Travelling von Simon Edtbrustner. Der junge Geschäftsführer ist bereits in einem familiengeführten Reiseunternehmen aufgewachsen und absolvierte die Tourismusschule, nach der er in die Leitung des Familienunternehmens einstieg. Simon bringt dementsprechend eine große Portion Expertise mit und konnte durch die jahrelange Erfahrung als Reisebegleiter viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln, die er nun teilen möchte.

Das Angebot des Reiseveranstalters ist in die Kategorien "Young Travelling", Singlereisen und Gruppenreisen unterteilt, welche sich an unterschiedliche Interessen richten.

Die Kategorie "Young Travelling" richtet sich vor allem an abenteuerfreudige Menschen, die gerne mit Gleichaltrigen reisen möchten und auf Action und Spaß setzen. Toll ist auch, dass die Reiseleiter im gleichen Alter sind und lokale Insidertipps preisgeben.

© GettyImages ×

Die nächste Reise geht nach Kapstadt! Die Stadt ist das beliebteste Reiseziel Südafrikas und verzaubert Touristen durch die Nähe zur Natur. Am Kap der Guten Hoffnung können Sie die Meeresbrise genießen und mit etwas Glück Delfine oder Wale beobachten. Fahrradfreunde dürfen sich auf eine Radtour entlang der Küste freuen und faszinierende Orte wie Camps Bay oder Hout Bay kennenlernen. Wer es gerne entspannter angehen möchte, kann in Stellenbosch die besten Weine Südafrikas verkosten.

Wer zwar alleine verreisen möchte, aber dennoch hin und wieder Gesellschaft sucht, findet bei den Singlereisen von Simon's Best Travelling das ideale Programm. Ein interaktives Programm sorgt dafür, dass Sie andere Reiseteilnehmer kennenlernen und eventuell einen "Travel Buddy", vielleicht sogar die große Liebe finden können.

© GettyImages ×

Die nächste Reise geht zur Amalfiküste! Atemberaubende Steilküsten und malerische Orte erwarten Sie hier! Entdecken Sie außerdem die Insel Capri und die Ruinenstadt Pompeji, tauchen Sie ein in die kulinarische Vielfalt der Region oder wandern Sie am Pfad der Götter!

Reisen ist meistens mit viel Organisationsaufwand verbunden. Mit den top-organisierten Gruppenreisen von Simon's Best Travelling können Sie sich diesen Aufwand sparen und entdecken die schönsten Orte und Plätze dieser Welt in perfekt abgestimmten Gruppen. Neben der üblichen Reisebegleitung, stehen Ihnen einheimische, deutschsprachige Reiseleiter vor Ort mit Rat und Tat zur Seite.

© GettyImages ×

Die nächste Reise geht nach Island! Bei der Magischen Island-Rundreise erleben Sie eine traumhafte Landschaft, die von imposanten Wasserfällen, natürlichen Thermalquellen, atemberaubenden Gletschern und Vulkanen geprägt ist. Highlights dieser Rundreise sind die wundervolle Route "Golden Circle", eine spannende Walsafari, bei der Sie die Tiere aus nächster Nähe beobachten können, und eine Bootsfahrt in der Gletscherlagune.

Weitere Informationen zu Simon's Best Travelling finden Sie hier!