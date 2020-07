Eine neue Strandperle eröffnet an der Riviera von Dubrovnik, das 5-Sterne-Hotel Rixos Premium.

Neueröffnung in einer der Traum-Destinationen Kroatiens

© www.rixos.com

Trotz der Herausforderungen der globalen Corona-Pandemie hat das 5-Sterne-Hotel Rixos Premium Dubrovnik vor kurzem im sonnigen Dubrovnik, eine der schönsten Destinationen in Kroatien, eröffnet. Nach einer umfassenden Renovierung in Höhe von 20 Millionen Euro und einem Rebranding erstrahlt das Hotel - früher bekannt als Hotel Libertas – als das achte Haus von Rixos Premium Hotels weltweit in neuem Glanz. Mit seiner Lage in einem der malerischsten Viertel von Dubrovnik ist das Haus eines der führenden Luxusunterkünfte in der wunderschönen Hafenstadt.



Atemberaubende Lage für Ihren Traumurlaub

© www.rixos.com

Auf einem Felsen direkt an der Küste gelegen bietet das 310-Zimmer Strandresort atemberaubende Ausblicke auf die kobaltblaue Adria und einige der vorgelagerten Inseln. Das Haus beeindruckt mit seinem romantischen Flair und Privatsphäre, die malerische historische Altstadt von Dubrovnik befindet sich jedoch nur 15 Gehminuten entfernt wodurch Gäste das Beste aus beiden Welten genießen. Zu den Einrichtungen des Hotels gehören drei Bars und Restaurants, ein 2000m² großer Wellnessbereich sowie ein großer Innen- und Außenpool. Die Zimmer, Bars und Restaurantterrassen bieten fantastische Ausblicke auf den Sonnenuntergang. Steinterrassen rund um das Gebäude bilden einen naturbelassenen Felsenstrand und Felsstufen führen nach unten direkt ans kristallklare Meer. Unterhaltung am Abend findet man in der Sportsbar und im hoteleigenen Casino, das einzige in der Region

Top Kulinarik genießen

© www.rixos.com

Zum Rixos Premium Dubrovnik gehören drei außergewöhnliche Restaurants, die von dem erfahrenen Küchenchef Ozgur Donteras geführt werden. Das Umi Teppanyaki ist das einzige asiatische Show-Restaurant in Dalmatien und serviert fantasievolle Gerichte in einer glamourösen Club-Atmosphäre. Das Restaurant Libertas bietet eine Karte mit frischem Fisch und Meeresfrüchten auf einer romantischen Terrasse direkt am Meer. Im Restaurant Turquoise werden Gäste auf der Suche nach frischen, saisonalen mediterranen Gerichten von lokalen Produzenten und Bauernhöfen fündig.

Wellness-Oase zum Abschalten und Entspannen

© www.rixos.com

Das komplett renovierte Anjana Spa erstreckt sich über zwei Etagen und ist die größte Wellness-Oase in Dubrovnik. Auf einer Fläche von 2.000 m² befinden sich zwei Saunen, ein Dampfbad, ein Iglu, ein türkisches Hamam, ein Himalaya-Salzraum, ein kalter Pool, große Innen- und Außenpools, ein umfangreiches Fitnessstudio (mit Blick auf das Meer). Ein Highlight sind die über 100 Teesorten aus aller Welt. Das Spa verwendet Massageöle aus einer geheimen Rezeptur mit einheimischen Kräutern wie Lavendel, Kiefer und Rosmarin. Sie werden exklusiv von der Dubrovniker Apotheke „Mala Braća“ hergestellt, die als eine der ältesten Apotheken der Welt gilt.

Dubrovnik aktiv entdecken

© www.rixos.com

In Dubrovnik gibt es viel zu erleben, vom Erkunden der mächtigen Stadtmauern und verschiedenen Drehorten der TV-Serie Game of Thrones bis hin zum Faulenzen am Meer. Das Hotel bietet eine Vielzahl von abwechslungsreichen Aktivitäten, wie etwa Schnorcheln, Tauchen, Jetski, Tennis, Bootstouren und spannende Ausflüge.