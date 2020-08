Abschalten von Homeoffice und Homeschooling - raus ins Freie und die Natur genießen.

Im „Übergossene Alm Resort“ am Hochkönig liegt nicht nur Freiheit in der frischen Bergluft. Jenseits von Menschenmassen, Trubel und Hektik gibt es hier vor allem auch Platz satt.

Ein kleines Plateau direkt vor dem beeindruckenden Hochkönigsmassiv, ein paar Kilometer außerhalb von Dienten – in dieser traumhaften Lage lässt sich ideal entspannen. Die Übergossene Alm, auf 1.250 Höhenmetern, bietet Raum zum Auf- und Durchatmen, ob beim Wandern in der unberührten Natur des Hochkönigs oder bei genussvoller Almwellness in seiner reinsten Form.

© Andre Schoenherr

Raufkommen zum Runterkommen ist hier die Devise. Die Ruhe der Gebirgslandschaft, die sattgrünen Wiesen und beruhigenden Seen, dazu die belebende Bergluft – ein Aktivurlaub im und um das Vier-Sterne-Superior Hotel im Salzburger Land erdet gestresste Stadtmenschen mit jedem Schritt und jedem Atemzug ein bisschen mehr. Und ganz nebenbei tun die Gäste auch noch ihrer Gesundheit etwas Gutes: Schließlich wirkt die Höhenluft, in der das Blut mehr Sauerstoff transportieren kann, wie natürliches Doping. Der höhere Anteil an Infrarotlicht im Gebirge fördert die Durchblutung und aktiviert die Immunzellen, und von der reinen Luft, in der sich deutlich weniger Abgase, Feinstaub und Pollen nachweisen lassen, profitieren nicht nur Asthmatiker und Allergiker.

Natürlich lässt sich auch im riesigen Verwöhn-Areal des Wellnesshotels neue Kraft schöpfen. Auf insgesamt 10.000 qm dehnen sich wunderschöne Gartenanlagen und Wasserflächen aus – vom Sonnengarten mit großzügigem Liegebereich und beleuchtetem Abendspazierweg bis zum 5.200 qm großen, beheizten Schwimmbiotop und dem naturbelassenen Almsee-Biotop . Ab diesem Sommer gibt es sogar noch mehr Ruheflächen rund um den hoteleigenen Almsee.

© Andre Schoenherr

Vorsichtsmaßnahmen, höchste Hygienestandards und Verständnis sind für Familie Burgschwaiger stellen die Grundlage in ihrem „Übergossene Alm Resort“ direkt unterhalb des Hochkönigmassivs dar. Dazu gehört auch das #füreinander-Paket , das mit geänderten Stornobedingungen für mehr Sicherheit und Flexibilität in der aktuellen Sommersaison sorgt: So können Direktbuchungen jederzeit bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei storniert werden und Anzahlungen für künftige Buchungen werden im Stornofall in Hotelgutscheine umgewandelt oder erstattet.



