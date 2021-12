57 Destinationen ab Wien

Europas größte Fluggesellschaft Ryanair versichert ihren Kund:innen, dass der bisher umfangsreichste Winterflugplan am Flughafen Wien aufrecht erhalten bleibt!

Das österreichische Gesundheitsministerium hat bestätigt, dass Reisen von und nach Wien weiterhin erlaubt sind. So hat auch Ryanair die Möglichkeit den Rekord-Winterflugplan umzusetzen.

Monatlich 2.000 Flüge

Trotz der schwierigen Zeiten wird Ryanair an monatlich 2.000 Flügen von & nach 57 Destinationen in 29 Ländern festhalten. Das Unternehmen betont außerdem, dass man sich selbstverständlich an alle lokalen Reisevorschriften hält und über umfassende Gesundheitsmaßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 verfügt.

Geschützt und sicher

Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem die laufende Desinfektion der Flugzeuge, hochmoderne Filtersysteme und die Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken an Bord - zum Schutz der Gesundheit von Passagieren und der Besatzung.

Das sagt Andreas Gruber von Ryanair:

"Während die AUA weiterhin staatliche Beihilfen kassiert, streicht sie kurzfristig über 500 Dezemberflüge. Die Wienerinnen und Wiener können sich auf den bisher umfangreichsten Winterflugplan von Ryanair mit 2.000 monatlichen Flügen zu 57 Destinationen in 29 Ländern verlassen, der weiterhin angeboten wird, damit die Wienerinnen und Wiener Freunde und Familie besuchen oder über Weihnachten nach Hause reisen können. Ryanair hat 14 Flugzeuge und über 450 Besatzungsmitglieder in Wien stationiert, was unser Engagement für Wien und die Erholung seiner Tourismusindustrie unterstreicht.“



Mehr Informationen über den Winterflugplan und Ryanair finden Sie hier.